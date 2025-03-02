احذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال في شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان الكريم يحرص الكثير من الأشخاص على شراء الألعاب النارية من الأسواق وبالأخص الأطفال، وهي يعتبرها البعض من مظاهر الفرح و السرور بقدوم شهر الكرم.

كشف موقع timesofindia ،عن بعض المخاطر والأضرار التي تؤثر على الأطفال عند استخدام الألعاب النارية، رغم كونها جزءاً من الاحتفالات بحلول شهر رمضان.

مع حلول شهر رمضان، هذه أضرار الألعاب النارية على الأطفال

-تأثيرات على العينين:

الدخان الناتج عن الألعاب النارية يحتوي على مواد كيميائية مثل أكاسيد الكبريت والجسيمات الصغيرة والمعادن الثقيلة التي يمكن أن تؤدي إلى تهيج العينين واحمرارها، كما أن التعرض المطول قد يسبب أضراراً جسيمة مثل التهاب القرنية أو حتى الإصابة بالمياه البيضاء (إعتام عدسة العين(.

-مشاكل في الجهاز التنفسي:

الجسيمات الدقيقة الموجودة في دخان الألعاب النارية قد تؤدي إلى صعوبة في التنفس، خاصة للأطفال الذين يعانون من أمراض تنفسية مثل الربو، وقد تسبب الدخان المتصاعد من الألعاب النارية تدهوراً في صحة الجهاز التنفسي للأطفال، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

-التسمم الكيميائي:

بعض الألعاب النارية تحتوي على مواد كيميائية سامة مثل الزئبق أو الرصاص، وعند استنشاق هذه المواد، قد تتسبب في تسمم الجهاز العصبي أو مشاكل صحية طويلة الأمد.

-الحروق والإصابات الجسدية:

من المخاطر الشائعة أيضاً الحروق والإصابات التي قد تحدث عندما يتعامل الأطفال مع الألعاب النارية بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب الألعاب النارية انفجارات غير متوقعة قد تؤدي إلى إصابات خطيرة.

-الآثار النفسية:

الصوت العالي والمفاجئ للألعاب النارية قد يسبب قلقاً وتوترًا للأطفال، خاصةً لأولئك الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل الرهاب أو الخوف من الأصوات المرتفعة.



من أجل حماية الأطفال من هذه المخاطر، ينصح بتقليل تعرضهم للألعاب النارية، استخدام وسائل حماية مثل النظارات الواقية، وتعليمهم أهمية السلامة أثناء الاحتفالات.

