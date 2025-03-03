احرص على تناول البيض بأشكاله المختلفة في وجبة السحور..لهذه الأسباب

يعتبر البيض وجبة سحور متكاملة، حيث يساعد على عدم الشعور بالجوع ويخلص الجسم من الشعور بالخمول أثناء فترة الصيام بالكامل.



ومن فوائد البيض أيضاً للصائم أنه يمد الجسم بالطاقة لإحتوائه على البروتين والدهون الصحية والفيتامينات أبرزها فيتامين د وفيتامين ب 1 و ب6 و ب12 وفيتامين ه وفيتامين ك والأملاح المعدنية والاوميجا 3..



البيض أساسي على وجبة السحور:

يحتوي البيض على الكثير من العناصر الصحيّة المفيدة والضرورية للجسم، ولذلك ينصح به الأطباء والمختصون في التغذية ويشددون على الحرص على تناول البيض في الوجبات اليوميّة.





- لتناول البيض دور مهمّ في الوقاية من بعض أنواع الأورام السرطانية وأمراض تصلب الشرايين، ولذلك فإن تناوله على السحور وجعله عادة يوميّة من خلال تناول بيضة واحدة في الوجبة، يُعدّ أمرًا صحيّاً ومهمّاً جدّاً.



- تناول البيض على السحور يقي من تكوّن الجلطات الدماغية، ويساعد على النمو السليم.



- من فوائد تناول البيض على السحور أنه يُحسّن من صحة العين ويدعمها.



ما هي اهمية البيض للحامل؟

- يساهم تناول البيض على السحور في تقوية العظام.

- ينظم البيض هرمونات الغدة الدرقية من خلال ما يحتوي عليه من عنصر السيلينيوم.

- يحتوي صفار البيض على نسبة جيّدة من الفيتامينات الذائبة فى الدهون، مثل الفيتامين هـ والفيتامين د والفيتامين ك لذلك إن تناوله على السحور مفيد لمدّ جسمكم بالفيتامينات الضروريّة.



- البيض هو من أفضل الأطعمة لمريض القلب والأوعية الدموية، وكذلك لمرضى السكري، كما أنه يحتوي على الكثير من البروتينات المهمّة لبناء الجسم لذلك يعتبر تناوله على وجبة السحور بشكل يومي ضروري جداً.

المصدر outside