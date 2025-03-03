شاهد.. مناظر خلابة لشروق الشمس علي قمة جبل موسي تجذب السياح

تجذب المناظر الخلابة، التي يتميز بها جبل موسي السياح من مختلف الجنسيات الذين يقدمون للاستمتاع بمشاهدة شروق الشمس من قمة جبل موسي والتي تظهر بشكل رائع يجذب الأنظار .

وقد رصدت كاميرا موقع "صدي البلد " الاخباري، المناظر الرائعة لشروق الشمس والتقاط السياح من مختلف الجنسيات الصور التذكارية للحظات شروق الشمس من أعلي قمة جبل موسي .

وقال صالح عوض، الدليل البدوي ، إن شروق الشمس يعتبر من أجمل المناظر الطبيعية في سانت كاترين ، وخاصة عندما تتسلل أشعة الشمس بلونها الارجواني من بين الجبال المرتفعة قبالة جبل موسي ، يشعر السياح بالسعادة ومتعة مشاهدة الطبيعة .

وأضاف عوض، أن رحلة صعود قمة جبل موسي تشهد إقبال من السياح للاستمتاع بالمناظر الخلابة مثل شروق الشمس ومشاهد السحب التي تعانق الجبال .

و تشهد مدينة سانت كاترين اقبال من السياح وخاصة بعد مشروع التجلي الاعظم الذي قارب علي الانتهاء والذي نفذ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي شمل تطوير مدينة سانت كاترين واصبحت بها فنادق ومنتجعات بيئية ومطار دولي علي احدث طراز بالإضافة المزارات السياحية في التجلي الاعظم .