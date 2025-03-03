إخماد حريق التهم مسرح حفلات بالهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق التهم مسرح مخصص لتصوير حفلات رجال أعمال بجوار قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، ونجحت سيارات الإطفاء في محاصرة النيران ومنع امتداده لمناطق المجاورة.

البداية عندما تلقت بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق مسرح تصوير حفلات رجال أعمال بجوار قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت محاصرة النيران والسيطرة عليها، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.