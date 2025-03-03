مقتـ..ل شخص وإصابة آخرين في حادث دهس غرب ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين إن شخصا واحدا قـ..تل وأصيب آخرون عندما صدمت سيارة حشدا في غرب ألمانيا.

وتم احتجاز مشتبه به بعد الحادث الذي وقع في مانهايم يوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة نيوز شوبير البريطانية.

وطلبت الشرطة الألمانية من المارة البقاء بعيدا عن المنطقة المركزية ومن السكان البقاء داخل منازلهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية ستيفان فيلهلم إن سائقا صدم مجموعة من الناس في بارادبلاتس وهو شارع للمشاة مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وأضاف أن "عدة" أشخاص أصيبوا لكن الشرطة لا تستطيع حتى الآن تحديد عددهم ومدى خطورة إصابتهم.

وتابع "يمكننا تأكيد اعتقال أحد الجناة، لا يمكننا حتى الآن تقديم معلومات عما إذا كان هناك المزيد من الجناة".

وأظهرت صور من مكان الحادث تطويق أجزاء من المنطقة المركزية مع وجود كثيف للشرطة وطائرات هليكوبتر تحلق في السماء.

وتجمع رجال الشرطة حول سيارة سوداء تضررت بشدة بينما اصطفت سيارات الإسعاف خارج الطوق.

وقال متحدث باسم المستشفى في وقت سابق إن الحادث كان "موقف انتشار يهدد الحياة".