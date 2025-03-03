رامز جلال لـ زينة: مش ناوية تصالحي رانيا يوسف.. والأخيرة: ما أعرفهاش

وجه الفنان رامز جلال سؤالا إلى الفنانة زينة، قائلا: "مش ناوية تصالحي رانيا يوسف؟".

وردت زينة في حلقة اليوم من برنامج “رامز إيلون مصر” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”،: "والله مافيش بيني وبينها حاجة.. ما أعرفهاش خالص.. شوفتها في مهرجان الجونة".

وتابع رامز جلال ساخرا: "إيه أحلى دور عملته.. البطانة؟".

وسخر الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج “رامز إيلون مصر”، من الفنانة زينة، قائلا: "أي فنان يكون له هوية وشكل ولون وطعم.. والفنانة اللي جاية عاملة زي القلقاس مش مفهومة ومش ماسكين لها شخصية".



رامز ايلون مصر



ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

