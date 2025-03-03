مشهد الخيانة من مسلسل "في لحظة" يتصدر تيك توك .. ما السبب؟

حقق مشهد الفنانة نجلاء بدر في أحداث الحلقات الاولى من مسلسل "في لحظة" رقما قياسيا من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق "تيك توك"، بعد ظهورها في مشهد خيانة زوجها خلال احداث العمل، الذي يعرض حاليا ضمن موسم رمضان 2025.

وشهدت الاحداث ظهور "نجلاء" التي تجسد شخصية "آسيا" وهي تكتشف خيانة زوجها الثاني، حيث قامت باقتحام غرفته بأحد الفنادق أثناء تواجده مع سيدة متزوجة، وقامت بفتح بث مباشر لتفضحهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يأتي زوج السيدة الأخرى لينتقم منهما.

وتدور قصة مسلسل «في لحظة»، حول سيف الزينى -أحمد فهمي- وفريدة-ميرنا نور الدين-، بينما يخوضان عالمًا هشًا حيث الثقة نادرة، والانتقام دائمًا على مقربة، ومع تصاعد المشاعر وتحوّل المصائر، يستكشف «في لحظة» كيف يمكن للحظة واحدة أن تغيّر مجرى حياة كاملة.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «في لحظة» من بطولة النجم أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، بتول الحداد، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار هشام هلال وإخراج أحمد خالد.