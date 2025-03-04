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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار المنيا.. تزويد مستشفى الرمد بجهاز "فاكو-شبكية" وتكثيف الحملات على الأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم   فقد أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تزويد مستشفى الرمد بجهاز "فاكو-شبكية" الذي يعد أحدث التقنيات الطبية للعيون، كما اعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمطاعم خلال شهر رمضان.

محافظ المنيا: تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمطاعم خلال شهر رمضان.


أكد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال شهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الغذائية وسلامتها، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمواطنين، مشيرا الى ضبط 45 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين، موجهاً بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، المخابز، مستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من جودة السلع المطروحة.

تزويد مستشفى رمد المنيا بجهاز "فاكو-شبكية".

استقبل مستشفى رمد المنيا جهاز "فاكو-شبكية" المتطور، والذي يعد إضافة ثمينة في مجال علاج أمراض العيون، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية" وجهود الدولة المستمرة للقضاء على قوائم الانتظار وتوفير العلاج على نفقة الدولة، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنميه البشريه ووزير الصحة، ورعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد أحمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم استلام جهاز "فاكو- شبكية" لإزالة المياه البيضاء، وجارى قريبا البدء فى جراحات الشبكية لحالات نفقة الدولة والتأمين بمستشفي رمد المنيا، وذلك عقب الانتهاء من تطوير جناح العمليات الرئيسى بالمستشفى، والتى تشهد تطور كبير خلال الفترة الأخيرة ضمن تطوير القطاع الصحى بالمحافظة.


وتعد مستشفى الرمد بمحافظة المنيا أحد أقدم المستشفيات التخصصية فى مجال العيون والتى تنال ثقة أهالى المحافظة فى عمليات جراحات العيون، ومع مد يد الدولة لها وضعت المستشفى على خارطة التطوير، ومن ذلك تطوير جناح عمليات جراحة العيون، والذى يشهد توسعا لاستقبال مزيدا من حالات نفقة الدولة والتأمين الصحى.

المنيا محافظ المنيا حملات جهاز الرمد

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