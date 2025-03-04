أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 مارس

يستعرض موقع "صدى البلد"، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم و أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 4 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري
سجّل الدينار الكويتي للشراء 163.3048 جنيه و 164.2265 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري
وسجل الريال السعودي للشراء 13.4439 جنيه و 13.5211 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 13.7634 جنيه و 13.8049 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري
وسجل الدينار البحريني للشراء 132.8328 جنيه و 134.5291 جنيه للبيع.
سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري
وسجل الريال العماني للشراء 130.1273 جنيه و 131.6986 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري
سجل الريال القطري للشراء 12.8426 جنيه و 13.9133 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني امام الجنيه المصري
سجل الدينار الأردني للشراء 70.8435 جنيه و 71.6102 جنيه للبيع