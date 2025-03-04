أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 مارس

يستعرض موقع "صدى البلد"، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم و أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 4 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

سجّل الدينار الكويتي للشراء 163.3048 جنيه و 164.2265 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 13.4439 جنيه و 13.5211 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.7634 جنيه و 13.8049 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري

وسجل الدينار البحريني للشراء 132.8328 جنيه و 134.5291 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 130.1273 جنيه و 131.6986 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.8426 جنيه و 13.9133 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني امام الجنيه المصري

سجل الدينار الأردني للشراء 70.8435 جنيه و 71.6102 جنيه للبيع