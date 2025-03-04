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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 مارس

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
محمد صبيح

يستعرض موقع "صدى البلد"، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم و أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 4 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

سجّل الدينار الكويتي للشراء 163.3048 جنيه و 164.2265 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 13.4439 جنيه و 13.5211 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.7634 جنيه و 13.8049 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري

وسجل الدينار البحريني للشراء 132.8328 جنيه و 134.5291 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 130.1273 جنيه و 131.6986 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.8426 جنيه و 13.9133 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني امام الجنيه المصري

سجل الدينار الأردني للشراء 70.8435 جنيه و 71.6102 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري سعر الدينار البحريني أمام الجنيه المصري سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري

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