العباقرة عائلات.. مواجهة قوية وتحد جديد مع الروائي عصام يوسف

قدم الإعلامي والروائي عصام يوسف برنامج «العباقرة عائلات»، عبر فضائية “الحياة”، وجمعت عائلات مصر في الحلقات السابقة 570 نقطة، حيث جاءت المباراة الأولى لعائلة من منطقة حلوان محافظة القاهرة، وهي «عائلة العباسي» وتضم «عبدالرحمن، ومنة الله، وآيات، ووائل».

وتشارك العائلة للمرة الرابعة في البرنامج بهدف تحقيق الفوز والوصول إلى النهائيات.

أما العائلة الثانية فهي من منطقة ديروط محافظة أسيوط، وهي «عائلة أشرف» وتضم «مي، وأمل، وبثينة،وريم»، تلك العائلة تشارك للمرة الثانية.

وانتهت الحلقة الثالثة بفوز «عائلة العباسي» بإجمالي 135 نقطة، مقابل 105 نقطة لـ«عائلة أشرف»، وكانت أفضل لاعبة هي «منة الله» من عائلة العباسي، حيث حققت 70 نقطة.