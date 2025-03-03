الأهلي يطلب حضور السعة الكاملة للجماهير في مباراة الهلال السوداني

طلب مسئولو النادي الأهلي، حضور السعة الكاملة في مباراة الذهاب ضد الهلال السوداني في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الهلال السوداني يوم 1 أبريل القادم في إطار ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الأهلي في حضور السعة الكاملة من الجماهير خاصة أن الفريق يحتاج لدعم جماهيري كبير في المواجهات الإقصائية.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدف دون رد أمام نادي حرس الحدود.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الأربعاء 5 مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب «القاهرة الدولي»، مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.