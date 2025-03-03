قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اقتراب رحيله.. هل يتعاقد الزمالك مع حارس مرمى الأهلي؟
مرصد الأزهر يدين حادث الدهس في مانهايم الألمانية ويؤكد رفضه لاستهداف الأبرياء
الذهب يقارب 2870 دولارا للأونصة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
الأهلي يطلب حضور السعة الكاملة للجماهير في مباراة الهلال السوداني
دعم ومساندة.. أحمد موسى: مصر لديها ثوابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور
أحمد موسى: الكنيست الإسرائيلي شهد خناقة واشتباكات بسبب نتنياهو
أحمد موسى: مصر جهزت ورقة عمل واضحة ومحددة بشأن قطاع غزة
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
بسبب هاني شاكر.. إحالة الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من البنك الأهلى و حرس الحدود
تعليق قوي من أحمد موسى على استضافة مصر للقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين.. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور

موعد صرف مرتبات شهر مارس
موعد صرف مرتبات شهر مارس
رشا عوني

ينتظر العاملين بالدولة مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيها، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة و وافق عليها الرئيس السيسي . 

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 

أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات العاملين في جميع هيئات ووزرات الدولة لمدة 24 ساعة، ويبدأ صرف رواتب شهر مارس بداية من يوم 23 في الشهر بدلا من يوم الصرف المُعتاد 24، علي أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام وينتهي مع نهاية الشهر النفس. 

 كما وضحت المالية أن صرف المستحقات المُتأخرة يتم صرفها لمُستحقيها خلال 3 أيام من الشهر نفسه فتبدأ من يوم 7 مارس وتستمر حتي يوم 10 مارس.


 

وبناء عليه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025  يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.
 

موعد رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص


ومن المقرر أن يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025 وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
 

تفاصيل الزيادات في الحد الأدنى للأجور

الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.  
الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.  
درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.  
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.  

الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.  

الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.  

الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.  

الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.  

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.  
 

زيادة المرتبات و المعاشات

وخصصت الحكومة 85 مليار جنيه لحزمة زيادات الأجور الجديدة، والتي تضمنت مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:

- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

- رفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه، لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا.

- إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

- تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين في المدارس.

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

- زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من يوليو/ تموز 2025.

-تحسين أجور الدرجة السادسة بزيادة تصل إلى 1100 جنيه، بينما تصل الزيادة للدرجات الأعلى إلى1500 - 1600 جنيه.

- توفير مخصصات مالية إضافية للجهات الحكومية، لضمان تلبية احتياجاتها وتحسين بيئة العمل.

معاش تكافل وكرامة موعد صرف مرتبات مارس موعد رفع الحد الأدنى للأجور موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 زيادة المرتبات و المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تنفيذ 5 قرارات عاجلة في المدارس من الخميس القادم | تفاصيل رسمية

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

استعدوا للأمطار الرعدية.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 و إجازة نهاية العام لطلاب المدارس| توضيح عاجل

مرتضى منصور

حبس مرتضى منصور 6 أشهر في سب الخطيب ومحمد عثمان

بنك مصر

بنك مصر يصدر شهادة يوماتي بعائد سنوي 27% متغير يصرف يوميا

الفريق الطبى

6 سنين في المعدة .. استخراج تليفون محمول من بطن مريض في المنصورة

أنيس بوجلبان

تهديد للزمالك| صدام عربي مرتقب في الدوري المصري بين بوجلبان وبن شيخة

ترشيحاتنا

حوار الدكتور محمد الجندي مع موقع صدى البلد

محمد الجندي يكشف عن تفاصيل الخطة الرمضانية لمجمع البحوث الإسلامية

أحمد عمر هاشم

أحمد عمر هاشم: حب آل بيت النبي ليس بالمظاهر

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: المسلم من يستغل أيام الطاعة.. والصدقة والإنفاق أفضل الأعمال

بالصور

اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور

موعد صرف مرتبات شهر مارس
موعد صرف مرتبات شهر مارس
موعد صرف مرتبات شهر مارس

طريقة عمل متبل بابا غنوج بالطحينة.. مذاق شرقي لا يُقاوم

طريقة عمل متبل بابا غنوج بالطحينة.. مذاق شرقي لا يُقاوم
طريقة عمل متبل بابا غنوج بالطحينة.. مذاق شرقي لا يُقاوم
طريقة عمل متبل بابا غنوج بالطحينة.. مذاق شرقي لا يُقاوم

10 وصفات طبيعية لعلاج الحموضة في رمضان .. اكتشفها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

طريقة عمل قالب البيض بالخضروات

طريقة عمل قالب البيض بالخضروات
طريقة عمل قالب البيض بالخضروات
طريقة عمل قالب البيض بالخضروات

فيديو

إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

الهجوم والشتيمة مش بتزعلني… إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

وداعــ.آ عفريت مسرحية تخاريف

وداعا جني مسرحية تخاريف.. من عامل سكك حديدية إلى نجم على خشبة المسرح

إلهام شاهين

إلهام شاهين تثير الجدل من جديد.. "الصلاة مش لازم تكون فورًا"

اياد نصار

فكرت في الاعتزال وقررت أغامر في مجالي.. إياد نصار يكشف أسراره للجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد