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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: الدراما الرمضانية خذلت المشروع الوطني المصري

نشأت الديهي
نشأت الديهي
قسم التوك شو

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، بعض الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني 2025، قائلًا "الدراما الرمضانية خزلت المشروع الوطني المصري".

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، "يا جماعة مصر مش فوضى، مفيش مسلسل إلا وفيه لقطات تسيء للمجتمع المصري والمرأة المصرية والشارع المصري يا جماعة إحنا مش كده".

وتابع "لازم يكون عندنا تجربة متهدش، عايزين نهدم جدار الإحباط الموجود، الشعب المصري أرقى وليس متسول وليس حقير ولا يمد يده عنده عزة نفس وكرامة وصبور ناس جدعان بتخاف ربنا والشعب المصري مش اللي في المسلسلات".

واستطرد " بقول أن من ينتج ويؤلف عايز يكسب ولكن عنده دور توعوي، أنا لا انتقد حد ولكن انتقد حالة بقول إحنا نستحق دراما أكثر من كده وفيه أعمال رائعة ولكن المجتمع المصري والحارة المصرية ليست بالصورة التي تظهر".

وأردف "مش عايزين نظهر الشعب المصري أنه شعب شحات، التوعية والوعي وهما أخطر ملفات المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة حتى نستطيع تصدير أعمال مصر للعالم كله".

مصر نشأت الديهي الدراما الرمضانية المشروع الوطني المصري

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