مش هعيش مع راجل بيضـــربني.. مفاجآت تكشفها داليا مصطفى في حبر سري

تصدرت الفنانة داليا مصطفى محركات البحث جوجل وأيضا السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها في برنامج "حبر سري" مع أسما إبراهيم، وقد لاقت تصريحاتها تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://youtube.com/shorts/GlC6zp37TQE

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن العديد من الاسرار خلال ظهورها، كما ردت على تسأل المثار حولها في الوقت الراهن حول حقيقة انفصالها عن الفنان شريف سلامة.

من ناحية أخرى تشارك داليا مصطفى في بطولة مسلسل "روج أسود"، مع مجموعة من النجوم، وتدور أحداثه حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة.

مسلسل "روج أسود" من تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتشارك في بطولته رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميس، وفرح الزاهد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي .

https://youtube.com/shorts/GlC6zp37TQE