أسعارها قليلة و 50%؜ مكونات محلية … تفاصيل شراء سيارات شركة النصر

تهتم الدولة بتوطين الصناعة والعمل على تشجيع المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، لذلك تحرص على البدء في الاهتمام بالصناعة الداخلية للمركبات، حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة المزيد حول السيارات الجديدة التي يتم تصنيعها بشركة النصر للسيارات سواء كانت السيارة الكهربائية الجديدة أو السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين.

https://www.youtube.com/shorts/ynlrn4kx8z0

يسعى عدد كبير من المواطنين إلى شراء أول سيارة يتم تصنيعها داخل شركة النصر للسيارات والتي سيتم طرحها خلال الشهرين المقبلين، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، حيث يبلغ المنتج المحلي نحو 50% من السيارة.

فيما يخص آليات الحجز للسيارات الجديدة سواء السيارات الكهربائية أو السيارات التي تعمل بالبنزين، فقد أشارت مصادر صحفية إلى أن شركة النصر للسيارات كإحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ستقوم بتدشين موقع مخصص لحجز السيارات وخدمة ما بعد البيع وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاء محليين، وسيتم البدء في تدشين الموقع قبل تصنيع أول سيارة جديدة وطرحها في الأسواق.

https://www.youtube.com/shorts/ynlrn4kx8z0