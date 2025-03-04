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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح خلال الـ 72 الساعة القادمة

سقوط امطار
سقوط امطار
حسام الفقي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة، اليوم الثلاثاء، على مناطق من محافظة مطروح تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

سقوط أمطار متوسطة

ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية  من نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة غدا الثلاثاء.


تقلبات الجوية تتعرض لها البلاد يومي الأربعاء والخميس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة من التقلبات الجوية تتعرض لها البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مشيرة الى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء يصاحبها أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيمه تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.


حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة سقوط الأمطار، حيث كشف خريطة التنبؤات الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل 5 مارس متوقع أن تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.


 واشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد أمطار سقوط أمطار

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