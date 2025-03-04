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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  أن هناك حالة سريعة وقوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على البلاد بداية من فجر اليوم الثلاثاء وحتى عصر الجمعة ، وذلك  في الأسبوع الأخير من أمشير ليذكرنا ان الشتاء لم ينتهي بعد.
 

أمطار غزيرة 
 

وتوقع "فهيم" خلال تصريحات له،  أن يومي الثلاثاء والأربعاء 4 – 5 / 3 / 2025 : أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية ، أما  فجر الثلاثاء وحتى الظهر : أمطار غزيرة ورعدية على (السلوم - مرسى مطروح - العلمين).

وقال "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إنه بعد الظهر  تمتد الأمطار إلى (الإسكندرية وشمال البحيرة وشمال كفر الشيخ ) أما مساءاً: تمتد الأمطار إلى (شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال بني سويف )، و ليلاً: تمتد الأمطار إلى (جنوب سيناء وبالتحديد نويبع  ).

أمطار متوسطة

وأوضح أنه يوم الخميس 6 / 3 / 2025 متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية ، أما صباح الخميس من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على الساحل الشمالي وشمال الدلتا (من السلوم – وحتى بور سعيد وشمال ووسط سيناء ).

وأضاف أنه طوال اليوم الخميس تمتد الأمطار الغزيرة الرعدية إلى (كل الوجه البحري والظهير الصحراوي وكل محافظات الدلتا ومدن القناة وسيناء  ).

أما يوم الجمعة 7 / 3 / 2025 متوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية  ، وصباح الجمعة : أمطار خفيفة على شمال الدلتا ، وطوال اليوم الجمعة  : تتركز الأمطار الغزيرة الرعدية على مناطق سيناء ومدن القناة .

تحذير من الشبورة 

كما حذر من  الشبورة المائية الكثيفة أيام الخميس والجمعة والسبت على الوجه البحري ، مع هبات رياح قوية متفرقة أيام الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة 

طقس اليوم الثلاثاء 

ومن المتوقع أن يسود غدًا الثلاثاء طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب البلاد، وباردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

 سقوط الأمطار

أشارت التوقعات إلى أن السواحل الشمالية ستشهد أمطارًا متفاوتة الشدة، حيث من المتوقع أن تكون خفيفة مساءً على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، بينما تكون متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية ومطروح، كما تتوفر فرص لهطول أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشرقية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء.

ارتفاع الأمواج
تشهد بعض المناطق نشاطًا في حركة الرياح، خاصة على السواحل الشمالية، حيث تصل سرعتها إلى 32 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار. في المقابل، يكون البحر الأحمر معتدلًا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.
 

درجات الحرارة طقس اليوم طقس المناخ طقس اليوم الثلاثاء خريطة سقوط الأمطار أمطار

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