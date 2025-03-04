قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4-3-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 في مصر
أذان المغرب اليوم 4 رمضان.. اعرف موعد إفطارك وأقاربك بالمحافظات
كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
ماذا يعني تصفيد الشياطين في رمضان؟.. د. شوقي علام يوضح
دون سائق .. مازيراتي MC20 تصل إلى سرعة قصوى مذهلة
أسرع قطارات السكك الحديد.. تفاصيل مواعيد التالجو وطرق الحجز
ظهر بدبوس “فلسطين حرة” في الأوسكار.. من هو جاي بيرس؟
سهل ولذيذ.. طريقة عمل الفول بالبيض والبقدونس
سلامتك يا أشرف.. روجينا تعلن عن تعرض زوجها لوعكة صحية
بدرية طلبة: ياسمين عبد العزيز كانت هتبعت لي طائرة خاصة عشان احضر جنازة جوزي
استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والبورصة.. كم وصل سعر الكيلو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذان المغرب اليوم 4 رمضان.. اعرف موعد إفطارك وأقاربك بالمحافظات

أذان المغرب 4 رمضان
أذان المغرب 4 رمضان
أمل فوزي

لاشك أن البحث عن موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2025 م، لن يتوقف وسيظل مستمرًا طوال الشهر الكريم ، حيث إن أذان المغرب في رمضان 2025، هو من أهم مواقيت الصلاة وأوقاتها طوال الشهر ، وذلك لأن موعد  أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2025 لا يحدد موعد صلاة المغرب فقط وإنما كذلك يُنهي الصيام في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وحيث إننا نشهد رابع أيام شهر رمضان 2025 ، ومن ثم فهذا يطرح السؤال عن موعد  أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2025 ، حيث بدأ اليوم منذ ساعات قليلة ، ولأنه شهر الصيام والصلاة والقرآن وما نحوها من صالح الأعمال، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد للبحث عن مواقيت الصلاة والتي ستظل من أول يوم رمضان 2025 إلى آخر الشهر الكريم، فمن بين مواقيت الصلاة موعد الإفطار أي أذان المغرب .

أذان المغرب اليوم 4 رمضان

يبحث كثيرون الآن عن موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2025 م، اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025م، وفيما يلي نعرض موعد أذان المغرب في اليوم الرابع من رمضان 2025 في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

يحين موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2025 م في القاهرة في تمام الساعة 5:56م، وفي الإسكندرية 6:01م، وفي طنطا 5:57م، وفي المنصورة 5:55م ، وكذلك في  الزقازيق 5:55م، وأسيوط 5:58 م، وسوهاج 5:56م، أما في بني سويف 5:57م، والمنيا 5:59 م، وقنا 5:52م، وأسوان 5:53م، أما في مطروح 6:11م، وفي الغردقة 5:47م، والخارجة 6:03م، والإسماعيلية 5:52م، ودمياط 5:53م، وفي السلوم 6:30م.

أذان المغرب الساعة كام

وتأتي الإجابة عن سؤال اذان المغرب الساعه كام اليوم في المحافظات الأخرى؟، بأنه يصدح اذان المغرب اليوم 4 رمضان في نويبع 5:43م، وحلايب 5:39م، وشرم الشيخ 5:45م، والفيوم 5:58م، وأيضًا يؤذن في 6 أكتوبر 5:58م، كفر الشيخ 5:57م، والحامول وبلطيم 5:56م،  أما طابا 5:44م، وراس سدر 5:51م، والطور 5:48م، ودهب ورفح الجديدة ومرسى علم 5:44م، وسفاجة 5:47م، .

أما شلاتين 5:42م، العلمين 6:05م، وواحة سيوة 6:20م، و الفرافرة 6:11م، وفي المحلة الكبرى 5:57م، ونجع حمادي 5:54م، وبورسعيد والسويس 5:51م،  والعريش 5:45م، ودمنهور 5:59م، والأقصر 5:53م، والقاهرة الجديدة 5:56م، مدينة 16 مايو 5:56م ، والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة وبدر وحدائق العاصمة  5:54م، أما العبور والمنصورة الجديدة 5:55م.

دعاء الإفطار رابع أيام رمضان

يعد دعاء الرسول عند الإفطار في رابع أيام رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

اذان المغرب اذان المغرب اليوم اذان المغرب 4 رمضان أذان المغرب اذان المغرب الساعه كام أذان المغرب 4 رمضان أذان المغرب اليوم 4 رمضان أذان المغرب اليوم أذان المغرب الساعة كام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

استعدوا للأمطار الرعدية.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

موعد صرف مرتبات شهر مارس

اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

عيار 21 مفاجأة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور

"العملية مش فتونة".. حيثيات المحكمة تكشف تفاصيل مثيرة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب

زكاة الفطر 2025

دار الإفتاء حسمت الأمر.. ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2025؟

حالة الطقس

سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة

رشوة

مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين

تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟

تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟

ترشيحاتنا

أعظم نعمة يمنحها الله لعباده

عالم بالأوقاف يكشف أعظم نعمة يمنحها الله لعباده في الدنيا

الدكتور محمد الجندي أثناء الحوار مع موقع صدى البلد

البحوث الإسلامية: مكتبة الأزهر تضم 50 ألف مخطوط ونعمل على رقمنتها الآن.. صور

وافدات الأزهر الشريف يشهدن لحظة انطلاق مدفع الإفطار

وافدات الأزهر الشريف يشهدن لحظة انطلاق مدفع الإفطار

بالصور

احترام الأذواق.. إتيكيت الدعوة على عزومة فطار رمضان

السفرة
السفرة
السفرة

أبرزهم خروب وتمر هندي.. مشروبات في رمضان

مشروبات في رمضان
مشروبات في رمضان
مشروبات في رمضان

كل ما تحتاج معرفته عن سكر الدم الطبيعي للصائم

سكر الدم فى رمضان
سكر الدم فى رمضان
سكر الدم فى رمضان

أبسط حلويات لرمضان.. طريقة عمل الرقاق السوداني بـ3 وصفات مختلفة

الرقاق السوداني
الرقاق السوداني
الرقاق السوداني

فيديو

قضية نقيب المعلمين

أحيل للمحاكمة.. قصة اتهام نقيب المعلمين بتهمة الرشوة

قفلت السكة في وش محمد رمضان

قفلت السكة في وش محمد رمضان وقالتله إنت بتــ.ستظرف.. متصلة تحرج نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد