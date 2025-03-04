أذان المغرب اليوم 4 رمضان.. اعرف موعد إفطارك وأقاربك بالمحافظات

لاشك أن البحث عن موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2025 م، لن يتوقف وسيظل مستمرًا طوال الشهر الكريم ، حيث إن أذان المغرب في رمضان 2025، هو من أهم مواقيت الصلاة وأوقاتها طوال الشهر ، وذلك لأن موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2025 لا يحدد موعد صلاة المغرب فقط وإنما كذلك يُنهي الصيام في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وحيث إننا نشهد رابع أيام شهر رمضان 2025 ، ومن ثم فهذا يطرح السؤال عن موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2025 ، حيث بدأ اليوم منذ ساعات قليلة ، ولأنه شهر الصيام والصلاة والقرآن وما نحوها من صالح الأعمال، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد للبحث عن مواقيت الصلاة والتي ستظل من أول يوم رمضان 2025 إلى آخر الشهر الكريم، فمن بين مواقيت الصلاة موعد الإفطار أي أذان المغرب .

أذان المغرب اليوم 4 رمضان

يبحث كثيرون الآن عن موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2025 م، اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025م، وفيما يلي نعرض موعد أذان المغرب في اليوم الرابع من رمضان 2025 في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

يحين موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2025 م في القاهرة في تمام الساعة 5:56م، وفي الإسكندرية 6:01م، وفي طنطا 5:57م، وفي المنصورة 5:55م ، وكذلك في الزقازيق 5:55م، وأسيوط 5:58 م، وسوهاج 5:56م، أما في بني سويف 5:57م، والمنيا 5:59 م، وقنا 5:52م، وأسوان 5:53م، أما في مطروح 6:11م، وفي الغردقة 5:47م، والخارجة 6:03م، والإسماعيلية 5:52م، ودمياط 5:53م، وفي السلوم 6:30م.

أذان المغرب الساعة كام

وتأتي الإجابة عن سؤال اذان المغرب الساعه كام اليوم في المحافظات الأخرى؟، بأنه يصدح اذان المغرب اليوم 4 رمضان في نويبع 5:43م، وحلايب 5:39م، وشرم الشيخ 5:45م، والفيوم 5:58م، وأيضًا يؤذن في 6 أكتوبر 5:58م، كفر الشيخ 5:57م، والحامول وبلطيم 5:56م، أما طابا 5:44م، وراس سدر 5:51م، والطور 5:48م، ودهب ورفح الجديدة ومرسى علم 5:44م، وسفاجة 5:47م، .

أما شلاتين 5:42م، العلمين 6:05م، وواحة سيوة 6:20م، و الفرافرة 6:11م، وفي المحلة الكبرى 5:57م، ونجع حمادي 5:54م، وبورسعيد والسويس 5:51م، والعريش 5:45م، ودمنهور 5:59م، والأقصر 5:53م، والقاهرة الجديدة 5:56م، مدينة 16 مايو 5:56م ، والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة وبدر وحدائق العاصمة 5:54م، أما العبور والمنصورة الجديدة 5:55م.

دعاء الإفطار رابع أيام رمضان

يعد دعاء الرسول عند الإفطار في رابع أيام رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.