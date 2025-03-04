قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 13 شخصًا باشتباه تسمم عقب إفطار جماعي بقرية سندبسط في الغربية
عريضة بريطانية تجمع 70 ألف توقيع احتجاجًا على دعوة الملك تشارلز لترامب لزيارة رسمية
دايما على السفرة.. أصل حكاية القطايف والكنافة زينة الموائد في رمضان
أحمد موسى: العالم يترقب القمة العربية.. ومصر تقود خطة لإعادة إعمار غزة
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. تعرف عليه
ترامب يعدّل أمرًا تنفيذيًا لزيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 20%
سوريا .. مقتل عسكريين بعد خطفهما ومصرع ثالث في هجوم على دورية أمنية باللاذقية
بلومبرج: ترامب يوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا
جالي اكتئاب.. محيي إسماعيل يكشف تفاصيل خضوعه لعلاج نفسي
تصاعد التوتر التجاري بين الصين وأمريكا .. بكين تدعو للحوار وتحذر من إجراءات مضادة | تقرير
تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء
مها أحمد تبكي على الهواء: فيه فنانين بينتهي بيهم الحال في الشارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، وخاصة محبو الكرة الإنجليزية والفرنسية، المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25. 

وتعد هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات البطولة، نظرًا لقوة الفريقين وشعبيتهما الكبيرة.

ليفربول يعوّل على تألق محمد صلاح

يدخل ليفربول هذه المواجهة بطموح كبير لمواصلة مشواره القاري بنجاح، معتمدًا على نجمه المصري محمد صلاح، الذي يقدم مستويات رائعة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 ويأمل المدرب في استغلال خبرة صلاح في مثل هذه المواجهات الحاسمة، إلى جانب الدعم الذي سيقدمه زملاؤه في الفريق.

باريس سان جيرمان يتسلح بالأرض والجمهور

على الجانب الآخر، يخوض باريس سان جيرمان المباراة وهو مدعوم بعاملي الأرض والجمهور، مما يمنحه أفضلية معنوية، ويسعى الفريق الفرنسي، بقيادة نجومه، إلى تحقيق الفوز على ملعبه وتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.

القنوات الناقلة للمباراة

ينتظر عشاق الفريقين معرفة القنوات الناقلة لهذه القمة الأوروبية، حيث سيتم بثها عبر مجموعة قنوات رياضية متخصصة، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المشاهدين حول العالم.

تبقى هذه المواجهة واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق الانتصار وإثبات جدارته في المنافسة على اللقب القاري الأغلى.

ليفربول باريس سان جيرمان دورى أبطال أوروبا اخبار الرياضة كورة عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تنفيذ 5 قرارات عاجلة في المدارس من الخميس القادم | تفاصيل رسمية

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

استعدوا للأمطار الرعدية.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

أحمد شوبير

توصية لجنة ضبط الأداء الإعلامي.. حقيقة إيقاف برنامج شوبير لأجل غير مسمى

الفريق الطبى

6 سنين في المعدة .. استخراج تليفون محمول من بطن مريض في المنصورة

موعد صرف مرتبات شهر مارس

اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور

الفنان محمد حماقي

نقل محمد حماقي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

عيار 21 مفاجأة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور

"العملية مش فتونة".. حيثيات المحكمة تكشف تفاصيل مثيرة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب

ترشيحاتنا

محيي اسماعيل

بطريقة ملفتة.. محيي إسماعيل يقلد القذافي والسادات

العباقرة عائلات

العباقرة عائلات.. مواجهة قوية وتحد جديد مع الروائي عصام يوسف

محيي اسماعيل

محيي إسماعيل يكشف سبب تسميته بالقيصر.. شاهد

بالصور

أبرزهم خروب وتمر هندي.. مشروبات في رمضان

مشروبات في رمضان
مشروبات في رمضان
مشروبات في رمضان

كل ما تحتاج معرفته عن سكر الدم الطبيعي للصائم

سكر الدم فى رمضان
سكر الدم فى رمضان
سكر الدم فى رمضان

أبسط حلويات لرمضان.. طريقة عمل الرقاق السوداني بـ3 وصفات مختلفة

الرقاق السوداني
الرقاق السوداني
الرقاق السوداني

مسلسل جودر 2 الحلقة 3.. مجدي بدر ينجح في خطته ويبيع ياسر جلال بسوق العبيد

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

فيديو

قضية نقيب المعلمين

أحيل للمحاكمة.. قصة اتهام نقيب المعلمين بتهمة الرشوة

قفلت السكة في وش محمد رمضان

قفلت السكة في وش محمد رمضان وقالتله إنت بتــ.ستظرف.. متصلة تحرج نمبر وان

إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

الهجوم والشتيمة مش بتزعلني… إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد