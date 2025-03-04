موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، وخاصة محبو الكرة الإنجليزية والفرنسية، المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25.

وتعد هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات البطولة، نظرًا لقوة الفريقين وشعبيتهما الكبيرة.

ليفربول يعوّل على تألق محمد صلاح

يدخل ليفربول هذه المواجهة بطموح كبير لمواصلة مشواره القاري بنجاح، معتمدًا على نجمه المصري محمد صلاح، الذي يقدم مستويات رائعة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل المدرب في استغلال خبرة صلاح في مثل هذه المواجهات الحاسمة، إلى جانب الدعم الذي سيقدمه زملاؤه في الفريق.

باريس سان جيرمان يتسلح بالأرض والجمهور

على الجانب الآخر، يخوض باريس سان جيرمان المباراة وهو مدعوم بعاملي الأرض والجمهور، مما يمنحه أفضلية معنوية، ويسعى الفريق الفرنسي، بقيادة نجومه، إلى تحقيق الفوز على ملعبه وتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.

القنوات الناقلة للمباراة

ينتظر عشاق الفريقين معرفة القنوات الناقلة لهذه القمة الأوروبية، حيث سيتم بثها عبر مجموعة قنوات رياضية متخصصة، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المشاهدين حول العالم.

تبقى هذه المواجهة واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق الانتصار وإثبات جدارته في المنافسة على اللقب القاري الأغلى.