الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد

أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى حالة الطقس خلال رابع أيام شهر رمضان المعظم، مؤكدًا استمرار الأجواء الدافئة أثناء فترة النهار على أغلب الأنحاء، محذرًا من طقس الغد.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدًا سيشهد حالة من عدم الاستقرار مع سقوط أمطار على مناطق مختلفة، وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم ما جاء في البيان اليومي الصادر من "الأرصاد الجوية" عن اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025، وأهم ما حذرت منه خلال الايام المقبلة.

طقس دافئ

أوضح البيان أنه سيسود اليوم طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما سيكون الطقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص سقوط الأمطار

سيكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح؛ وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بينما سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، وتمتد الأمطار في المساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

اضطراب في البحر المتوسط

جاء في البيان أنه بينما ستكون حالة البحر المتوسط مضطربة وسيتراوح ارتفاع الامواج بين 2 متر إلى 3 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة وسيتراوح ارتفاع الامواج بين 1.5 متر إلى 2 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

عدم استقرار في الاحوال الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء اعتبارًا من الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 إلى الخميس الموافق 6 مارس 2025 حيث سيكون هناك أمطار متفاوتة الشدة (رعدية أحيانًا)، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025