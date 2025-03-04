قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرعاية الصحية: 80% من الأمراض القلبية المسببة للوفاة يمكن الوقاية منه بالتوعية
التعليم: لا إعادة للتقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين "هيخسروا أعمال السنة"
صحف العالم.. ترامب يعلق المساعدات لأوكرانيا.. وشكر إسرائيلي لأمريكا على المعدات العسكرية السريعة
ترامب يهدد بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. وأوروبا تتأهب برد مستقل | انقسام حول إرسال القوات والتسليح
تستوعب 20 مشجعا مسلما.. مانشستر يونايتد يفتتح مقرا للصلاة | صور
اجتماع وزاري لزيادة الاستفادة من خط الرورو السريع لنقل الحاصلات لأوروبا
الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 مارس
إطلاق أول دليل شامل للخدمات الضريبية على الموقع الإلكتروني للمصلحة
احترس هذا التصرف يبطل الصوم.. علي جمعة يكشف عنه
ديربي مدريد.. التشكيل المتوقع لـ ريال وأتلتيكو في دوري الأبطال
حدث في 4 رمضان.. عقد أول لواء إسلامي وانتصار بيبرس على الفرنجة وفتح مدينة بلجراد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد

الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد
الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد
ولاء خنيزي

أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى حالة الطقس خلال رابع أيام شهر رمضان المعظم، مؤكدًا استمرار الأجواء الدافئة أثناء فترة النهار على أغلب الأنحاء، محذرًا من طقس الغد.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدًا سيشهد حالة من عدم الاستقرار مع سقوط أمطار على مناطق مختلفة، وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم ما جاء في البيان اليومي الصادر من "الأرصاد الجوية" عن اليوم  الثلاثاء  الموافق  4 مارس 2025، وأهم ما حذرت منه خلال الايام المقبلة.

طقس دافئ 

أوضح البيان أنه سيسود اليوم  طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما سيكون الطقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 فرص سقوط الأمطار

سيكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح؛ وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بينما سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، وتمتد الأمطار في المساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

اضطراب في البحر المتوسط 

جاء في البيان أنه بينما ستكون حالة البحر المتوسط مضطربة  وسيتراوح ارتفاع الامواج بين 2 متر إلى 3 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة وسيتراوح ارتفاع الامواج بين 1.5 متر إلى 2 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

عدم استقرار في الاحوال الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء اعتبارًا من الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 إلى الخميس الموافق 6 مارس 2025 حيث سيكون هناك أمطار متفاوتة الشدة (رعدية أحيانًا)، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

  • القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري : العظمى 22 والصغرى 12، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: العظمى 20 والصغرى 12، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 24 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12، وستكون الرياح نشطة أحياناً ويصل سرعتها إلى 32 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر: العظمى 25 والصغرى 15، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  •  شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 26 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  • جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 20 كم/س، وستكون السحب مشمس.
الطقس طقس اليوم طقس الطقس رابع أيام رمضان طقس الثلاثاء 4 مارس 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

عيار 21 مفاجأة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

زكاة الفطر 2025

دار الإفتاء حسمت الأمر.. ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2025؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

حالة الطقس

سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة

سقوط امطار

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح خلال الـ 72 الساعة القادمة

الصيام على جنابة

هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

الدعاء بالزواج من شخص معين

هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين في السجود؟.. الإفتاء تجيب

زيزو

إجراء عاجل من بيسيرو تجاه زيزو في الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

طارق لطفي

الفنان طارق لطفي ضيف حبر سري.. اليوم

80 باكو

إلهام صفي الدين ضيفة خامس حلقات " 80 باكو "

مسلسل قلبي ومفتاحه

خطأ درامي بمسلسل "قلبي ومفتاحه" يثير جدلاً بين الجمهور

بالصور

فطارك عندنا.. دجاج محمر ورز معمر والمقبلات شوربة كريمة وسمبوسة

فطار
فطار
فطار

كنافة بالكريمة والشوكولاتة.. لا يقاومها أحد

كنافة
كنافة
كنافة

أشهر الحلويات الشرقية.. طريقة عمل صوابع زينب

طريقة عمل صوابع زينب
طريقة عمل صوابع زينب
طريقة عمل صوابع زينب

هل تدفق دمك يسير كما يجب؟ 10 أعراض لهبوط الدورة الدموية

10 أعراض هبوط الدورة الدموية
10 أعراض هبوط الدورة الدموية
10 أعراض هبوط الدورة الدموية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد