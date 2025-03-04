فطارك عندنا.. دجاج محمر ورز معمر والمقبلات شوربة كريمة وسمبوسة

تعتبر وجبة الإفطار في رمضان من أهم الوجبات التي تجمع الأسرة، ويجب أن تكون مليئة بالأطباق المتنوعة التي تلبي جميع الأذواق وتحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بعد يوم طويل من الصيام.

إليك قائمة مقترحة لسفرة إفطار رمضانية شاملة ومغذية.

المقبلات

شوربة كريمة أو لسان عصفور

شوربة كريمة الدجاج أو الخضار: غنية بالكريمة الناعمة التي تضفي قوامًا دسمًا ولذيذًا، ويمكن إضافة قطع دجاج صغيرة أو خضار حسب الرغبة.



شوربة لسان عصفور: خفيفة ولذيذة، تحتوي على قطع صغيرة من المعكرونة وحساء الدجاج أو اللحم، وتعد طبقًا مثاليًا لتنشيط المعدة بعد الصيام.



السمبوسة

سمبوسة باللحمة أو الدجاج: تعتبر السمبوسة من أشهر المقبلات في رمضان، ويمكن حشوها باللحم المفروم أو الدجاج مع البهارات، وهي مثالية كمقبلات مشبعة.



سمبوسة بالخضار: خيار نباتي رائع، يمكن تحضيرها باستخدام الحشوة النباتية مثل البطاطس، الفاصوليا، أو الجبن.



الأطباق الرئيسية دجاج محمر أو مشوي

دجاج محمر: طبق رئيسي لذيذ يحتوي على دجاج مشوي بتوابل مميزة مع الجلد المقرمش، يقدّم مع الأرز أو البطاطا.

دجاج



دجاج مشوي بالليمون والثوم: يمكن تحضير الدجاج المشوي مع عصير الليمون والثوم لإضفاء نكهة لذيذة.



أرز معمر

أرز معمر: طبق الأرز المعمر بالكريمة والسمنة البلدي الذي يمتاز بطعمه الغني واللذيذ، ويعد من الأطباق الأساسية في السفرة الرمضانية.

رز معمر



محشي ورق عنب

ورق عنب محشي بالأرز واللحمة المفرومة: يعد محشي ورق العنب من الأطباق الشهية التي يمكن أن تكون جزءًا أساسيًا من سفرتك الرمضانية.



السلطات

سلطة طحينة

سلطة طحينة: تعتبر من السلطات المميزة واللذيذة التي تناسب الأطعمة الرئيسية، وتُحضّر من الطحينة، الليمون، والثوم.

سلطة فتوش

سلطة فتوش: سلطة منعشة تتكون من الخضار الطازجة مثل الطماطم، الخيار، والفلفل مع إضافة قطع الخبز المحمص وعصير الليمون.

الأطباق الجانبية

بطاطا محمرة

بطاطا محمرة: بطاطا مقرمشة ولذيذة، يمكن تحضيرها مع التوابل أو الأعشاب.

خبز عربي أو خبز محمص

خبز عربي: الخبز الطازج يضفي طعمًا رائعًا على المائدة، ويمكن تقديمه مع الأطباق الرئيسية أو الأطعمة الخفيفة.



الحلويات

كنافة بالقشطة والشوكولاتة

كنافة بالقشطة: حلوى رمضانية شهيرة، حيث يتم تحضير الكنافة الطرية مع حشوة القشطة أو الجبن وتزيينها بالقطر.

كنافة بالشوكولاتة: لمزيد من التنوع، يمكن إضافة الشوكولاتة إلى الكنافة لتجربة نكهة جديدة.

أم علي

أم علي: حلوى غنية ودسمة مصنوعة من الحليب والمكسرات والفطائر المقرمشة، وهي من الحلويات المثالية بعد الإفطار.



المشروبات

عصير قمر الدين

عصير قمر الدين: مشروب رمضاني تقليدي ومفيد يحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية، يساعد في ترطيب الجسم بعد الصيام.

تمر هندي أو ليمون بالنعناع

تمر هندي: مشروب منعش مصنوع من التمر الهندي الذي يساعد في تنشيط الهضم.

ليمون بالنعناع: عصير منعش ومنشط خاصة في الأجواء الحارة.



الفواكه

سلطة فواكه

سلطة فواكه: مزيج من الفواكه الطازجة مثل البطيخ، العنب، البرتقال، والتفاح، وهي خيار مثالي لتقديمها كوجبة خفيفة بعد الإفطار.