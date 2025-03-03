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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل قالب البيض بالخضروات

طريقة عمل قالب البيض بالخضروات
طريقة عمل قالب البيض بالخضروات
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل قالب البيض بالخضروات، يعد قالب البيض بالخضروات من الأطباق الصحية واللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة كوجبة فطور أو عشاء، إنه غني بالبروتينات والفيتامينات بفضل الخضروات الطازجة والبيض، إليك طريقة تحضيره للشيف سارة الحافظ.

مكونات طريقة عمل قالب البيض بالخضروات

6 بيضات
1 كوب من الفلفل الملون (أحمر، أصفر، أخضر) مقطع مكعبات صغيرة
1 بصلة صغيرة مفرومة
1 حبة طماطم مفرومة
1/2 كوب من السبانخ أو أي خضار ورقي مفضل
1/4 كوب جبن مبشور (اختياري)
ملح وفلفل حسب الذوق
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة
1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا (اختياري)
1/2 ملعقة صغيرة من الكركم (اختياري)


طريقة عمل قالب البيض بالخضروات
تسخين المقلاة:

في مقلاة على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون أو الزبدة.
تحمير الخضروات:

أضيفي البصل المفروم إلى المقلاة وقلبيه حتى يذبل.
أضيفي الفلفل الملون والطماطم وقلبي جيدًا حتى تنضج الخضروات وتصبح طرية، ثم أضيفي السبانخ وقلبي حتى يذبل.
تحضير خليط البيض:

في وعاء آخر، اخفقي البيض جيدًا مع الملح والفلفل وأي توابل ترغب في إضافتها (مثل البابريكا والكركم).

طريقة عمل قالب البيض بالخضروات


إضافة خليط البيض إلى الخضروات

اسكبي خليط البيض فوق الخضروات في المقلاة.
اتركي البيض ينضج على نار هادئة، مع تحريكه قليلاً من وقت لآخر لتجنب احتراقه.
إضافة الجبن (اختياري):

إذا كنت تحبين الجبن، قومي برش الجبن المبشور على سطح البيض عندما يبدأ في النضج، ثم غطي المقلاة واتركيها حتى يذوب الجبن تمامًا.
التقديم:

بمجرد أن يصبح البيض ناضجًا تمامًا، قومي بإيقاف النار.
قدمي قالب البيض بالخضروات ساخنًا مع الخبز المحمص أو البطاطس المشوية.


نصائح لعمل قالب البيض بالخضروات

يمكنك إضافة خضروات أخرى مثل الكوسا أو الفطر حسب رغبتك.
يمكن استبدال الجبن بالزبادي اليوناني إذا كنت تفضلين طعامًا أخف.

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طريقة عمل قالب البيض بالخضروات

طريقة عمل قالب البيض بالخضروات
طريقة عمل قالب البيض بالخضروات
طريقة عمل قالب البيض بالخضروات

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