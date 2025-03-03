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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سيطر على مستوى السكر في الدم بذكاء .. طرق مجربة لحياة أكثر توازنا

سيطر على مستوى السكر في الدم بذكا
سيطر على مستوى السكر في الدم بذكا
أسماء عبد الحفيظ

يُعد التحكم في مستوى السكر في الدم أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة جيدة، سواء كنت مصابًا بمرض السكري أو ترغب في الوقاية من ارتفاع السكر المفاجئ بعد الوجبات، مع نمط الحياة السريع والعادات الغذائية غير المتوازنة، أصبح من الضروري البحث عن طرق فعالة لتنظيم مستويات الجلوكوز في الجسم. 

سيطر على مستوى السكر في الدم بذكا

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الباطنة والغدة فى تصريحات خاصة لصدى البلد،ان هناك طرق تساعدك على تحقيق التوازن المطلوب لنسبة السكر فى الدم والاستمتاع بحياة أكثر صحة ونشاطًا.

لماذا يعد استقرار مستوى السكر في الدم مهمًا؟

سيطر على مستوى السكر في الدم بذكا

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات صحية خطيرة مثل مقاومة الأنسولين، السمنة، وأمراض القلب. على الجانب الآخر، انخفاض السكر بشكل حاد يمكن أن يسبب الدوخة، التعب، وحتى فقدان الوعي، لذا، فإن تحقيق التوازن هو المفتاح لحياة صحية ومستقرة.

طرق مجربة وفعالة للسيطرة على مستوى السكر في الدم

 ابدأ يومك بوجبة متوازنة

وأشارت جميل إلى أهمية الإفطار على الوجبة التي تحدد مستوى الطاقة لديك طوال اليوم، من الأفضل أن يحتوي إفطارك على مزيج من البروتينات، الألياف، والدهون الصحية بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة التي ترفع السكر بسرعة. مثال على وجبة مثالية:
 بيض مسلوق مع شرائح الأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة
 زبادي يوناني مع مكسرات غير مملحة وبذور الشيا

 تجنب السكريات المكررة والكربوهيدرات البسيطة

الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف مثل المشروبات الغازية، الحلويات، والمعجنات، تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السكر، مما يضغط على البنكرياس لإفراز المزيد من الأنسولين. استبدلها بمصادر كربوهيدرات معقدة مثل:
 الشوفان الكامل
 الأرز البني
 البطاطا الحلوة

تناول الألياف بكثرة

الألياف تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يمنع الارتفاعات الحادة. احرص على تناول الخضروات الورقية، البقوليات، والبذور مثل:
 السبانخ والخس
 العدس والحمص
 بذور الكتان وبذور الشيا

 مارس الرياضة بانتظام

النشاط البدني يساعد على تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعل جسمك يستخدم السكر بشكل أكثر كفاءة. حتى التمارين البسيطة مثل المشي بعد الوجبات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. جرب:
 المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا
 تمارين المقاومة مثل رفع الأوزان
 اليوغا أو تمارين التمدد

 اشرب الماء بكثرة

الجفاف يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، لذا من المهم شرب كمية كافية من الماء يوميًا. حاول أن تشرب كوبًا من الماء قبل كل وجبة للحفاظ على ترطيب الجسم وتعزيز عملية الأيض.

استخدم القرفة والخل كمساعدين طبيعيين

القرفة لها تأثير مثبت في تحسين استجابة الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم. كذلك، خل التفاح يمكن أن يساعد في تقليل استجابة الجسم للسكر بعد الوجبات. يمكنك:
 إضافة القرفة إلى القهوة أو الشوفان
 تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح المخفف بالماء قبل الوجبات

 احصل على نوم جيد ومريح

قلة النوم تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع السكر. احرص على النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا، وحاول تنظيم مواعيد نومك واستيقاظك.

 راقب مستوى السكر بانتظام

شدد جميل على الحرص على قياس السكر بعد الوجبات يساعدك على فهم تأثير الأطعمة المختلفة على جسمك، مما يمكنك من تعديل نظامك الغذائي بشكل أكثر فعالية.

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سيطر على مستوى السكر في الدم بذكاء .. طرق مجربة لحياة أكثر توازنا

سيطر على مستوى السكر في الدم بذكا
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