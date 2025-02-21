نشرة المرأة والمنوعات.. فوائد الخروب لمرضى السكري في رمضان.. عادات كارثية تحول الشاي والقهوة إلى مصدر ضرر للدماغ

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: هل يؤثر الصيام على الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل؟، عادات بسيطة تعزز تركيزك في العمل، الأسباب الرئيسية وراء خربشة القطط لـ أثاث المنزل، نصائح لمواجهة أطول موجة برد في شتاء 2025، تأثير صراخ الأم والأب على شخصية الطفل، علماء صينيون يعلنون اكتشاف فيروس تاجي جديد، نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد سن الأربعين، فوائد مذهلة لمشروب الخروب لمرضى السكري، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

قبل رمضان .. هل يؤثر الصيام على الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل؟

5 دقائق يوميا خلال رمضان.. عادات بسيطة تعزز تركيزك في العمل

الأسباب الرئيسية وراء خربشة القطط لـ أثاث المنزل

تبدأ اليوم.. 10 نصائح لمواجهة أطول موجة برد في شتاء 2025

تأثير صراخ الأم والأب على شخصية الطفل.. وهذه طرق العلاج

لن تصدق.. تناول الكيوي بهذه الكمية يوميا يحميك من مرض خطير

تحذير.. علماء صينيون يعلنون اكتشاف فيروس تاجي جديد

3 نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد سن الأربعين

فوائد مذهلة لمشروب الخروب لمرضى السكري في رمضان.. طريقة تحضيره

احذر.. الإكثار من تناول هذه الأطعمة يصيبك بمرض خطير

احترس .. 3 عادات كارثية تحول الشاي والقهوة إلى مصدر ضرر للدماغ