يلجأ الكثير من الأشخاص فى الآونة الأخيرة إلى اتباع الصيام المتقطع، ويتغافلن أن الصيام المتقطع يؤثر على القلب.

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة "Life Metabolism"، فقد أظهرت نتائج البحث أن الصيام المتقطع يمكن أن يُسهم في تقليل تنشيط الصفائح الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

آلية التأثير الإيجابي للصيام المتقطع

هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟

تعتبر الصفائح الدموية أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تكوين الجلطات وتصلب الشرايين، وهما من أهم الأسباب المؤدية إلى أمراض القلب، عوامل الخطر الأخرى تشمل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وارتفاع نسبة الجلوكوز، والتي تؤدي إلى زيادة تجمع الصفائح الدموية وبالتالي زيادة احتمالية حدوث تجلطات في الأوعية الدموية.

وأظهرت الدراسة أن الصيام المتقطع، الذي يتضمن تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 60% لمدة يومين في الأسبوع أو أيام متبادلة، يمكن أن يقلل من تنشيط الصفائح الدموية. وهذا يقلل بدوره من خطر الإصابة بتجلط الشرايين وأمراض القلب.

هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟

تفاصيل الدراسة ونتائجها

شملت الدراسة مجموعة من المرضى الذين يعانون من أمراض الشرايين التاجية ويتناولون الأسبرين كجزء من علاجهم، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: مجموعة الصيام المتقطع ومجموعة التغذية الحرة.

مجموعة الصيام المتقطع: تم طلب منهم الصيام يومين في الأسبوع وتناول الطعام بحرية في الأيام الأخرى.

مجموعة التغذية الحرة: تم السماح لهم بتناول الطعام كما هو معتاد دون التقييد.

أظهرت النتائج أن الصيام المتقطع قد أسهم في تقليل تنشيط الصفائح الدموية وتكوين الجلطات، كما كشفت الدراسة عن وجود مستويات مرتفعة من مركبي orotate وIPA في مجموعة الصيام المتقطع.

هذان المركبان لهما تأثير مثبط على تنشيط الصفائح الدموية ويقللان من وقت تكوين الثرومبين، وهو بروتين قوي في عملية التجلط.

كيف يؤثر IPA على الصفائح الدموية؟

يرتبط مركب IPA بمستقبلات PXR في الصفائح الدموية، ما يُثبط المسارات المسؤولة عن تنشيط الصفائح الدموية، على سبيل المثال، يُقلل من مسار Src/Lyn/Syk الذي يسهم في تكوين الجلطات.

البكتيريا وفوائدها في الصيام المتقطع

كما لاحظ الباحثون زيادة في مستويات بكتيريا Clostridium sporogenes في الأمعاء لدى الأشخاص الذين يتبعون نظام الصيام المتقطع، هذه البكتيريا مسؤولة عن إنتاج IPA، الذي له تأثير مفيد على الصفائح الدموية.

في الفئران التي عُولِجت بهذه البكتيريا، تم ملاحظة زيادة في مستويات IPA في الجهاز الهضمي والبلازما والصفائح الدموية، مما أدى إلى انخفاض في تجمع الصفائح الدموية وبالتالي إبطاء تكوين الجلطات.