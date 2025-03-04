بطولة الشهداء.. وائل جمعة يكشف عن لحظات لا تنسي في مسيرته الكروية

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تصريحات وائل جمعة قائد الأهلي و منتخب مصر السابق ، بشأن أبرز لحظات في مسيرته الكروية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أمير هشام : "وائل جمعة عن أبرز ذكرياته في مسيرته الكروية.. لحظة الفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 2006 من قلب تونس أمام الصفاقسي كانت من المحطات التي لا تُنسى في مسيرتي، والفوز أيضًا بنسخة 2012، التي أصفها بـ "بطولة الشهداء" ولها مكانة خاصة لدى جميع لاعبي وجماهير الأهلي".

ويستعد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



المباراة من المقرر إقامتها غدا الأربعاء المقبل في تمام الساعة 9:00 مساءً على استاد القاهرة الدولي.



ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وطلائع الجيش،

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 90+3.

بدأ الأهلي مشواره في الدوري بفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2، ثم واصل تألقه بالفوز على زد بهدف دون رد.

فاز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.

تعادل سلبياً مع البنك الأهلي وإنبي.

فاز على سموحة والجونة بهدفين دون رد في كل مباراة.

تعادل مع فاركو وبيراميدز بنتيجة 1-1 و2-2 على التوالي.

حقق انتصارات كبيرة على مودرن سبورت (3-1)، وبتروجت (2-1)، وغزل المحلة (1-0)، والإسماعيلي (4-0).

تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.