قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق
الحكومة: تنفيذ 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة
عوائد البث التليفزيوني بين الأهلي والزمالك.. من المستفيد الأكبر بين الأندية؟
الرئيس السيسي يترأس أعمال القمة العربية غير العادية
100 ألف جنيه.. الأعلى للإعلام يعاقب قناة الأهلي وشوبير بسبب المخالفات
مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة.. اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة
الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد شوبير لمدة أسبوعين
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع
أحكام متفاوتة ضد المتهمين في قضية رشوة التموين الكبرى| تفاصيل
53 مليار دولار على مراحل.. تفاصيل خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة وأهم البنود
موفد القاهرة الإخبارية يكشف عن أهم بنود مسودة البيان الختامي للقمة العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بلاغة آيات الصيام في ملتقى الأوقاف الفكري بمسجد الحسين في ثالث ليالي رمضان

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
عبد الرحمن محمد

في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، انعقد الملتقى الفكري عقب صلاة التراويح بساحة مسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه) في القاهرة، مساء الليلة الثالثة من رمضان، تحت عنوان "الإشارات البلاغية في آيات الصيام"، وذلك ضمن جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني خلال الشهر الفضيل.

شارك في الملتقى الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية الأسبق، حيث ألقيا محاضرات تناولت بلاغة القرآن الكريم في تشريعات الصيام. وتلا خلال اللقاء القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، فيما قدم الشيخ محمد عبد السلام الحسيني ابتهالات روحانية أضفت أجواء إيمانية على الملتقى، وتولى تقديم فعاليات اللقاء الإعلامي الأستاذ عمر حرب.

حضر الملتقى عدد كبير من قيادات وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف القاهرة، إلى جانب لفيف من طلاب الأزهر الشريف والوافدين، الذين توافدوا للاستفادة من المحاضرات العلمية القيمة. كما ساهم الإعلامي الكبير حسن الشاذلي في إثراء اللقاء بأسلوبه المتميز في التقديم وإدارة الحوار.

أكد الدكتور سلامة داوود، أهمية هذه الملتقيات الفكرية في مناقشة قضايا الفكر والتأصيل العلمي، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم مصدر متجدد للتدبر والفهم. وأوضح أن آيات الصيام جاءت بأسلوب بلاغي مميز يحمل في طياته دلالات تشريعية وإعجازًا لغويًا، مما يعكس مكانة فريضة الصيام في الإسلام ودورها في تهذيب النفوس.

من جانبه، رحّب الدكتور غانم السعيد بالحضور، موضحًا أن الله تعالى ابتدأ آيات الصيام بنداء الإيمان في قوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، مبينًا أن هذا النداء يحمل تشريفًا للمؤمنين قبل أن يكون تكليفًا

وأشار إلى أن استخدام لفظ "كُتِبَ" بدلًا من "فُرِضَ" يدل على سبق تقدير الصيام في اللوح المحفوظ، وأن هذه الفريضة لم تكن خاصة بأمة الإسلام، بل امتدت إلى الأمم السابقة تأكيدًا لعظمتها وفضلها عند الله.

ويمثل ملتقى الفكر الإسلامي، الذي تنظمه وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان، منبرًا فكريًا مهمًا يسعى إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، والتصدي للفكر المتطرف، وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك.

 وأسهم هذا اللقاء في تقديم رؤى علمية مستنيرة حول القضايا الدينية والمجتمعية، مما يساعد على رفع الوعي وترسيخ الهوية الدينية والوطنية لدى الحاضرين.

اختُتم الملتقى بابتهال روحاني قدمه الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللقاءات التي تثري معارفهم الدينية وتعزز صلتهم بالقيم الإسلامية الراقية.

وزارة الأوقاف مسجد الحسين ملتقى الفكر الإسلامي الليلة الثالثة من رمضان الملتقى الفكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

سقوط امطار

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح خلال الـ 72 الساعة القادمة

الصيام على جنابة

هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

الدعاء بالزواج من شخص معين

هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين في السجود؟.. الإفتاء تجيب

تقييمات الترم الثاني 2025

موعد تقييمات الترم الثاني 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي| قرار عاجل

أرشيفية

في رابع أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن و البط و البيض

جماهير الأهلي

بخصوص رمضان صبحي.. رسالة من نجم الأهلي السابق لجماهير القلعة الحمراء

الخدمات المرورية

اتصل بالخط الساخن.. لو عايز تجدد رخصة القيادة من عند البيت

ترشيحاتنا

برشلونة

فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وائل جمعة

بطولة الشهداء.. وائل جمعة يكشف عن لحظات لا تنسي في مسيرته الكروية

طارق محروس مدرب منتخب الناشئين لليد

معسكر مغلق لـ منتخب ناشئي اليد استعدادا لمواجهتي البرتغال وإسبانيا

بالصور

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟

)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟
)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟
)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟

ارتداء الجوارب أثناء النوم.. اكتشف الحقيقة وراء العادة الشائعة

هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟
هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟
هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟

هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟

هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟
هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟
هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟

يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب

يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب!
يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب!
يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب!

فيديو

شيماء سيف رجعت لحضن جوزها

شيماء سيف تعود إلى زوجها بعد شهر من الطلاق.. شوفوا الفنانين قالولهم إيه

تصريحات إيناس الدغيدي

ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الفنانة الراحلة سعاد حسني؟

لوجو الاحتفال بيوم الشهيد

القوات المسلحة تنشر عدداً من البروموهات بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد