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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عوائد البث التليفزيوني بين الأهلي والزمالك.. من المستفيد الأكبر بين الأندية؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبدالله هشام

أعاد نادي الزمالك طرح فكرة تشفير الدوري المصري لحل جزء من أزمته المالية في الفترة الأخيرة والتي أثرت على أداء وصفقات وشكل الفريق في الموسم الحالي.

ووسط مباحثات الزمالك عن مخرج من الأزمة المالية اتجه للباب المغلق وهو تشفير الدوري المصري وبالتالي سيكون هناك عوائد من البث الكبيرة مثلما يحدث في مختلف الدوريات العالمية.

وحسب مصادر صدى البلد الزمالك حصل على موافقة 20 فريقا  لتشفير البطولة وبدأ المحادثات مع المسئولين لتطبيق فكرته فيما وقف الأهلي بعيدا ينتظر القرار.

وعلم صدى البلد أن النادي الأهلي يستعد لطلب أكبر قيمة ممكنة من عوائد البث بحكم شعبيته الكبيرة في الوطن العربي وكافة أنحاء العالم وبالتالي ستباع مبارياته بالعملة الصعبة ما يجعل المنافسه لصالحه بسبب الدعم المالي الكبير الذي سيتلقاه من عوائد البث.

وفي حال تشفير بطولة الدوري المصري حسب طموحات بعض الأندية حاليا ستزداد عوائد البث التلفزيوني لكل الأندية وبالتالي من يستفيد بشكل أكبر من المبالغ المالية الطائلة التي ستدار في الكرة المصرية.

كيف يتم توزيع عوائد البث التلفزيوني

في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية يتم الاعتماد على نقطتين أساسيتين في توزيع الحقوق الأولى نسبة ثابته ما بين 40 % وحتى 50% على كل الأندية بالتساوي.


والمعيار الثاني قائم على أوجه الاختلاف بين الأندية حيث يتم الاستناد على أداء الفريق في الموسم الحالي أو خلال 5 مواسم أو منذ انطلاق المسابقة وتصل النسبة من 25% وحتى 70 %

توزيع عوائد  البث في الدوريات الخمس الكبري

في الدوري الإسباني تتولى الرابطة توزيع حقوق النقل التلفزيوني على الأندية بنسبة 50 % بالتساوي بين كل الأندية و50 % بالاعتماد على عامل نتائج الفريق في السنوات الخمس الأخيرة وعامل تأثير وشعبية النادي حسب متوسط دخل النادي من تذاكر المباريات والتذاكر الموسمية ومعدل المشاهدات التلفزيونية لمبارياته 
ويضع نادي ريال مدريد وبرشلونة حد أدنى لقيمة مستحقاتهما من الحقوق بقيمة تصل لـ 140 مليون يورو

توزيع عوائد البث في الدوري الألماني

وفي ألمانيا يتم تقسيم الحقوق على أربعة معايير بحيث تذهب 70 % من الإيرادات بناء على أداء الأندية في أخر خمس مواسم ويحصل النادي صاحب الأكثر نقطة على 5.8% من الدخل والنادي الأقل 2.9 و5% بناءا على أداء النادي خلال ال20 عاما 


2 % من الإيرادات تذهب للأندية التي لعب لها لاعبون شباب تحت 23 سنة ولكن يجب أن يكونوا تدربوا في الأندية الألمانية

والـ 23% المتبقية من العوائد يتم توزيعها بناءا على نتائج السنوات الخمس الماضية بتصنيف المجموعات وبفوارق ضئيلة عن بعضهم بمعنى يحصل بايرن ميونخ على 70.64 مليون يورو بينما يحصل بوروسيا دورتموند على 69.37 مليون يورو

توزيع عوائد البث في الدوري الإيطالي

وفي إيطاليا يتم توزيع العوائد وفق 3 معاير أولها 50% بين الأندية بالتساوي و20 % وفقا لقاعدة الجماهير للنادي وجماهيريته و30% حسب الأداء بواقع 15% حسب نتائج الموسم الحالي و15 % حسب نتائج الفريق من 1946 .

في السعودية يتم توزيع 40 % بالتساوي و40 %حسب جدول الترتيب نهاية الموسم و10% حال الحصول على الرخصة الأسيوية ومثلها لتنفيذ برامج تطوير الناشئين

توزيع عوائد البث في الدوري الإنجليزي 


أكثر الدوريات نجاحا على مستوى العالم وبالتأكيد تحقيقا للأرباح نظرا لإنتشاره في كافة أنحاء العالم، في موسم 2020-2021 استفادت الأندية الإنجليزية بـ 2.5 مليار جنيه إسترليني بعد خصم نسبة التلفيزيون من جائحة كورونا حسب اتفاق مسبق بينهم  ولكن يتم تقسيم العوائد بنسبة 50 % بالتساوي بين جميع الفرق و25 % على أساس عدد المباريات التي يتم بثها في المملكة المتحدة 
و25% مدفوعات الاستحقاق بناءا على مركز النادي. 

ماذا يحدث في الدوري المصري؟

في الدوري المصري يتم عمل ما يشبه كل الدوريات ووفق لتصريحات سابقة لـ عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزينتيشن سبورت كانت صاحبة حقوق الدوري فإن توزيع حقوق البث تقوم على نظام النقاط من حيث الشعبية والجماهيرية وتاريخ المشاركة في البطولة ونتائج الفرق في المسابقة أخر 5 سنوات ووضع حوافز حال تحقيق الألقاب والبطولات .

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