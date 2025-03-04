أوكرانيا تعلن استعدادها للتفاوض مع أمريكا

قالت أوكرانيا اليوم الثلاثاء إنها تجري محادثات مع حلفائها الأوروبيين بشأن المساعدات العسكرية ولم تستبعد إجراء المزيد من المفاوضات مع واشنطن بعد قرار الولايات المتحدة بتعليق الدعم.

ذكر مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بيدولياك على منصة إكس: "نحن نناقش الخيارات مع شركائنا الأوروبيين وبالطبع لا نتجاهل إمكانية إجراء مفاوضات مع نظرائنا الأمريكيين".

كما قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الثلاثاء إن الجيش الأوكراني لديه الوسائل للحفاظ على الوضع على خط المواجهة مع القوات الروسية، وذلك بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال شميهال في مؤتمر صحفي: "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة عبر جميع القنوات المتاحة بطريقة هادئة".