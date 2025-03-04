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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف معاشات أبريل .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بعد قرار الحكومة

صرف المعاشات
صرف المعاشات
رشا عوني

ينتظر الكثير موعد صرف معاشات أبريل 2025 ، وزاد الاهتمام بالأمر بعد إعلان الحكومة عن زيادة المعاشات والمرتبات ، ورفع الحد الأدنى للأجور 2025، وذلك ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة وسط ترقب كبير لـ زيادة المعاشات قريباً.

موعد صرف معاشات أبريل 2025

يستطيع المستحقين للمعاش، صرف معاشات أبريل تحديداً يوم 1 أبريل 2025 ، فوفقاً للقانون ، فإن موعد صرف المعاش  يتم خلال أول يوم من بداية كل شهر. 

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 

بحسب ما أعلنته الحكومة و وزير المالية ، فسيتم زيادة المعاشات 15% في شهر يوليو المقبل، وذلك وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث يتم تطبيق زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15%، ومن المقرر أن يكون موعد بدء تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2025 في 1 يوليو 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.

جدول زيادة المعاشات والمرتبات بعد قرار الحكومة

 

وفقاً للحزمة الإجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة ووافق عليها الرئيس السيسي لتحسين مستوى المعيشة للمستحقين ، فقد تم إصدار العديد من القرارات التي تهم قطاعات مختلفة منها : 

- زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من يوليو 2025

- رفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه، لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا

- إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

-تحسين أجور الدرجة السادسة بزيادة تصل إلى 1100 جنيه، بينما تصل الزيادة للدرجات الأعلى إلى1500 - 1600 جنيه.

الاستعلام عن زيادة المعاشات 

يمكنك الاستعلام عن زيادة المعاشات بخطوات سهلة وبسيطة من خلال هاتفك المحمول ، إليك الخطوات : 

قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية .. اضغط هنا 

- قم باختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- قم بتدوين الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

- تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

زيادة الحد الأدنى للأجور .. هتقبض كام ؟

  • الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه. 
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه. 
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه. 
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه. 
  • الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه. 
  • الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه. 
  • الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه. 
  • الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه. 
  • الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه. 
زيادة المعاشات رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المعاشات والمرتبات موعد صرف معاشات أبريل موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

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جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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صرف معاشات أبريل .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بعد قرار الحكومة

صرف المعاشات
صرف المعاشات
صرف المعاشات

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