أهم رسائل الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة العربية الطارئة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عزيمة الشعب الفلسطينى وتمسكه بأرضه وحقه نموذج فى الصمود من أجل استعادة الأرض.

وأوضح الرئيس أن مصر سعت من اليوم الأول للحرب على غزة إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار الرئيس في كلمته إلى أن مصر تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية على أن تتولى حفظ الأمن فى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ذاكرة الإنسانية ستتوقف طويلا إزاء ما حدث فى غزة من غياب العدالة، وتابع: "يجمعنا واقع يكاد يعصف بالأمن الإقليمي العربي".

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر التى دشنت السلام، منذ ما يناهز 5 عقود، لا تعرف سوى السلام العادل والقائم على الحق والعدل ويحفظ الأرض والسيادة الفلسطينية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نرفض مجددًا وبشدة الاعتداءات على المسجد الأقصي وما نشهده من عنف متكرر على الشعب الفلسطيني، وشدد الرئيس على أن القدس ليست مدينة ولكنها رمز لهويتنا، وأضاف: علينا أن نتحد جميعًا للتوصل للأمن والاستقرار المنشود وننظر لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للوصول لحل عادل وفق القرارات والشرعية الدولية. وأكد أن الرئيس ترامب قادر على وقف الصراعات فى المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي علي أنه يتعين علينا جميعا الرفض القاطع للاعتداءات والانتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة.

أهم رسائل الرئيس السيسي

نؤكد الالتزام تجاه قضايا أمتنا المشروعة

المنطقة تواجه تحديات جساما تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين

العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها انعدام الإنسانية

الحرب على غزة سعت بقوة السلاح لتفريغ القطاع من سكانه

مصر لن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني

الشعب الفلسطيني ضرب مثالا في التمسك بالأرض

مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل

مصر سعت إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة منذ اليوم الأول للأزمة

مصر عملت على تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة انطلاقا من خبرات أعضائها

مصر عملت على بلورة خطة شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانه

علينا إعلاء رفضنا القاطع للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بالضفة

نحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى

القدس ليست مجرد مدينة بل رمزا لهويتنا وقضيتنا

يجب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967