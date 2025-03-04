الأمن يحدد هوية المتهمين بإلقاء رضيع أمام مستشفى المطرية

حددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة هوية المتهمين بإلقاء رضيع أمام مستشفى في المطرية، وتركه حتى نهشته الكلاب الضالة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جثة رضيع بالقرب من مستشفى في المطرية، وبها سحجات وإصابات جراء عقر كلب ضال بها.

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة اخطارا من قسم شرطة المطرية تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة رضيع أمام مستشفى في المطرية وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة رضيع أمام العيادات بمستشفى في المطرية بها إصابات وسحجات جراء عقر كلب ضال لها، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن سيدة وراء إلقاء الطفل في مكان العثور عليه بمحيط المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.