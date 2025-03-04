الأرصاد تحذر: أمطار ليلية على القاهرة .. لا تنخدعوا بالطقس المشمس

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية

يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون هناك أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ، وأمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة ورعدية الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد السواحل الشرقية وسيناء، إضاقة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا الاربعاء، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ,مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، ليلا فى الصباح الباكر طقس بارد على اغلب الانحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد .

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من (2 - 3 )متر والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية . أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من (1.5 - 2.25 )متر والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 19 11

6 اكتوبر 19 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 20 13

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 21 09

رفح 20 08

رأس سدر 21 11

نخل 21 03

كاترين 16 01

الطور 20 12

طابا 19 10

شرم الشيخ 23 14

الاسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 17 10

السلوم 17 10

سيوة 17 09

رأس غارب 21 11

الغردقة 22 13

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 15

حلايب 25 17

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 16

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 10

الأقصر 25 10

أسوان 26 11

الوادى الجديد 25 10

أبوسمبل 26 11