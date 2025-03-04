قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العوضي هيعمل منك عصير.. إسلام فوزي يعلق على أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل
الأرصاد تحذر: أمطار ليلية على القاهرة .. لا تنخدعوا بالطقس المشمس
جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد ضد الريال في دوري أبطال أوروبا
طارق لطفي حائراً عن حكم الحجاب.. والأزهر يهديه إلى الصواب بالأدلة في 7 نقاط
القمة العربية الطارئة تدعو لنشر قوات حفظ سلام دولية
القمة العربية غير العادية تعلن الرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم
طارق لطفي يثير الجدل برأيه في الحجاب: أنا بقول استفتي قلبك
كفارة الجماع في نهار رمضان.. الفقهاء: تجب على الزوج فقط ولا شيء على الزوجة
مستشار الرئيس الفلسطيني: القمة العربية الطارئة تاريخية وغير مسبوقة
توجيهات رئاسية.. طرح أكبر عدد من الوحدات السكنية خلال أيام
أحمد موسى: خطة مصر لقطاع غزة شاملة وتسد أي ثغرة
أبو الغيط: القمة العربية أكدت الموقف الجماعي الرافض لتهجير الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: أمطار ليلية على القاهرة .. لا تنخدعوا بالطقس المشمس

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية 
يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون هناك أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ، وأمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة ورعدية الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد السواحل الشرقية وسيناء، إضاقة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا  الاربعاء، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ,مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، ليلا فى الصباح الباكر طقس بارد على اغلب الانحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد .

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من (2 - 3 )متر والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية . أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من (1.5 - 2.25 )متر والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12
العاصمة الادارية 19 11
6 اكتوبر 19 11
بنهــــا 20 12
دمنهور 20 12
وادى النطرون 21 12
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 20 13
بورسعيد 21 12
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 21 09
رفح 20 08
رأس سدر 21 11
نخل 21 03
كاترين 16 01
الطور 20 12
طابا 19 10
شرم الشيخ 23 14
الاسكندرية 19 11
العلمين 18 10
مطروح 17 10
السلوم 17 10
سيوة 17 09
رأس غارب 21 11
الغردقة 22 13
سفاجا 22 14
مرسى علم 23 14
شلاتين 26 15
حلايب 25 17
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 16
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 08
أسيوط 22 09
سوهاج 23 10
قنا 24 10
الأقصر 25 10
أسوان 26 11
الوادى الجديد 25 10
أبوسمبل 26 11

السواحل الشمالية السحب الرعدية أمطار سقوط أمطار الأقمار الصناعية متوسطة ورعدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. قرارات نهائية الآن

رئيس نادي الصيد بالمحلة

وفاة محمد السبكي رئيس نادي الصيد أثناء إفطاره مع أسرته بالمحلة الكبري

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

تحول بنكي بالخطأ

ملياردير في ساعة ونص.. 81 تريليون دولار في حسابه بالخطأ | ما القصة؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية

ترشيحاتنا

محمد العقبي

الحلقة الرابعة من بودكاست مع أحد أبطال وحدات التضامن الاجتماعي

المونوريل

صور مُبهرة.. النقل تكشف عن لقطات من محطات المونوريل بعد التشطيبات النهائية

أكاديمية البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة لهؤلاء الباحثين.. تفاصيل

بالصور

لو عندك عزومة مهمة.. طريقة عمل البط في الفرن بدون سلق

البط في الفرن بدون سلق
البط في الفرن بدون سلق
البط في الفرن بدون سلق

تأثير تناول الفواكه المجففة على صحة مرضى الكلى.. طبيب يوضح

مخاطر تناول الفواكة المجففة على مرضى الكلى
مخاطر تناول الفواكة المجففة على مرضى الكلى
مخاطر تناول الفواكة المجففة على مرضى الكلى

مسلسل حكيم باشا الحلقة 4.. مصطفى شعبان يلجأ لتحليل "DNA"

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

هتطلع من رمضان من غير وزن زيادة.. أتبع هذه الخطوات

طرق تجنب السمنة في شهر رمضان
طرق تجنب السمنة في شهر رمضان
طرق تجنب السمنة في شهر رمضان

فيديو

إيناس الدغيدي

40 ألف دولار عشان أقدر أمشي.. إيناس الدغيدي تكشف عن الحقنة العلاجية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

احذروا الشحن بهذا المبلغ.. تنبيه مهم لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق | تفاصيل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حقيقة إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين | قرار مهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد