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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أتمنى محمود الخطيب يعتذر لأسر الشهداء.. رسالة نارية من أحمد موسى للأهلي

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا: "مفيش حد في الإخوان اسمه أسطورة.. وأي حد في الإخوان إرهابي".

أحمد موسى لـ محمود الخطيب: مفيش حد في الإخوان اسمه أسطورة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء،: "أي حد لما يتكلم عن أساطير؛ فأساطير مصر هم الشهداء الأبرار، وعائلات الشهداء لهم قيمة كبيرة في قلب الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع أحمد موسى،: "مفيش حد في الإخوان اسمه أسطورة، وأي حد في الإخوان إرهابي، وتضحيات شهداء مصر لم ولن تنسى، وفي شخص موجود على قوائم الإرهاب ليه، هو كان بيبيع سِبَح، وكل لجان الإخوان ولا تهز شعرة مِنِّي، وتعرضت لحملات منذ التسعينيات".

ونوه الإعلامي أحمد موسى، بأن كل اللجان الإلكترونية الإرهابية لا تهمني، وأنا مستمر في الدفاع عن مصر، وكنت أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب تقديم اعتذار رسمي، وكنت أتمني أن يعتذر الأهلي لشهداء مصر عن ظهور إرهابي في إعلان النادي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه الكابتن محمود الخطيب كان يجب أن يعتذر للشعب المصري، وتعظيم سلام لأرواح شهداء مصر.

الإخوان أحمد موسى الخطيب النادي الأهلي أسطورة الأهلي

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