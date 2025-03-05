نشأت الديهي يوجّه رسالة قوية لـ الخارجية الإسرائيلية على الهواء .. ماذا قال؟

ردَّ الإعلامي نشأت الديهي على بيان الخارجية الإسرائيلية بشأن القمة العربية، قائلًا: «شفنا الخارجية الإسرائيلية بتعتبر أن بيان القمة يعتمد على السلطة الفلسطينية، وبتوصفها بأنها سلطة إرهابية، وقالوا إنهم بيرفضوا خطة الدول العربية للتعامل مع غزة».

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية TeN:

«إيه الفُجر ده؟ الخارجية الإسرائيلية بتقول إن العرب استخدموا فلسطين رصاص ضد إسرائيل! وأنا بقول لكم: أنتم مش دعاة سلام، أنتم دعاة حرب».

مش هيحصل سلام.. ومش هتعيشوا وسطنا

وأوضح "الديهي": «بقول لإسرائيل: مش هيحصل سلام، ومش هتعيشوا وسطنا إلا لو كانت فيه دولة فلسطينية.. وعلى الشعب الأمريكي إنه يفهم ده، وعلى إسرائيل وأمريكا يدركوا إنه مفيش تهجير، وإن فيه توافق عربي على الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة».