تأكد مشاركة الاتحاد السكندري في دوري تحديد الهابطين

كشف الإعلامي خالد طلعت، عن مشاركة الاتحاد السكندري في دوري تحديد الهابطين.

وكتب طلعت على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “7 فرق تأكد وجودها في دوري تحديد البطل بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو ويتبقى فريقين فقط”.

وتابع: “7 فرق تأكد وجودها في دوري تحديد الهابطين سموحة والاتحاد والجونة وغزل المحلة والاسماعيلي وانبي ومودرن سبورت ويتبقى فريقين فقط”.

وأضاف: “4 فرق تتنافس على المقعدين المتبقيين في دوري تحديد البطل وهي فرق حرس الحدود وزد وطلائع الجيش وبتروجيت”.

وأردف: “فريقين منهم سيتواجدا في دوري تحديد البطل والفريقين الأخرين سيتواجدان في دوري تحديد الهبوط وذلك طبقا لنتيجة مباراتي الأهلي مع طلائع الجيش وبتروجيت مع غزل المحلة”.

واختتم: “في حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط يؤخذ بفارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة”.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي ديربي الإسكندرية عقب تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري" دوري نايل".

وسيطر الاتحاد السكندري على مجريات المباراة من خلال شن الهجمات المتتالية ولكن دون تحقيق خطورة حقيقة في ظل التماس الدفاعي للاعبي سموحة .

ونجح مصطفي البدري في إحراز هدف تقدم سموحة بعد خطأ فادح من حارس مرمى الاتحاد السكندري المهدي سليمان استغله مصطفى البدري ولم يجد صعوبة في تسجيل الهدف

بهذا الفوز يتواجد سموحة في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة بينما تواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بدول ترتيب الدوري المصري “ دوري نايل”

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ - بركات حجاج - ميدو مصطفى.

الوسط: محمد سعيد مكرونة - عمرو السيسي - محمد متولي كناريا - أبو بكر ليادي.

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مصطفى البدري - محمد سالم.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم - محمد المغربي - أحمد أيمن - مؤمن شريف.

الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - سمير فكري - أدهم علاء.

الهجوم: يوسف نبيه - فادي فريد.