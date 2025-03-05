عيون المدربين لا تخطئ.. كيف اكتشف ربيع ياسين موهبة إبراهيم شيكا؟| فيديو

قال إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان، إنه يكنّ احترامًا وتقديرًا كبيرين لربيع ياسين، واصفًا إياه بأنه ليس مجرد مدرب، بل بمثابة الأب قبل أن يكون قائداً للفريق.



وأشار شيكا في آخر حوار أجراه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن صعوده إلى الفريق الأول في نادي أسوان، جاء بسرعة كبيرة، حيث لفت أنظار المدربين أثناء مشاركته في مباريات الناشئين، وكان ربيع ياسين يتابع أداءه عن كثب. وبمجرد أن اقتنع بقدراته، قرر تصعيده مباشرة للفريق الأول دون تردد، بعدما لمس إمكانياته الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.



وعن مراكزه داخل الملعب، أوضح شيكا أنه بدأ كلاعب وسط أيمن (هاف رايت)، لكنه تميز بمرونة كبيرة مكنته من اللعب في مراكز أخرى، مثل الظهير الأيسر والوسط المتقدم، ما جعله لاعبًا جوكر يمكن توظيفه في أكثر من مكان داخل المستطيل الأخضر.



ولفت إلى أن هذه الميزة لم تكن غائبة عن أعين المدربين الكبار الذين أشرفوا على تدريبه، بدءًا من كابتن حسام عبد المنعم وصولًا إلى كابتن ربيع ياسين، حيث كان لديهم نظرة ثاقبة في اكتشاف إمكانياته وتطويرها.

