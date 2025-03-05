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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عفت نصار: الزمالك أفضل فرقة بتلعب كرة في مصر.. والتحكيم يعمل لصالح الأهلي

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي
محمد سمير

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أفضل فريق يلعب كرة في الدوري المصري.
وقال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" الزمالك عنده الأفضلية عن الفترة الماضية في المنافسة في الدوري، وهي أفضل فرقة بتلعب كرة حاليًا في الدوري، وخير دليل الأداء في مباراة الأهلي، وتسجيل هدف بعد 42 لمسه، ويجب أن يتعمل لها تيشرتات وتخلد في التاريخ".
وتابع:" الأهم أن يتواجد عدالة في الدوري المصري، والتحكيم في مصر يلعب ليصالح الأهلي فقط، وهو النادي الوحيد الذي لا يتعرض لظلم من التحكيم".
وشدد:" الزمالك يعاني ماديًا وإداريًا، وهناك نقص في بعض المراكز في الفريق، وابتعد عن المنافسة بسبب التحكيم".
وواصل:" الزمالك يمتلك أفضل كوالتي في مصر، ولكن هناك نقص في مقاعد البدلاء، وعبدالله السعيد وزيزو وناصر ماهر، وبنتايج، ودونجا ، وناصر منسي وحسام عبدالمجيد الأفضل في الدوري المصري ويجب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر".
وأردف:" كوكا لاعب الأهلي احتياطي ولا أعرف كيف ينضم لصفوف منتخب مصر، ويجب على المدبر أن يضم لاعبين يشاركون في المباريات بشكل مستمر". 
وأضاف:" الزمالك مظلوم في التحكيم بنسبة 60%، وبيراميدز 30%، والأهلي بنسبة 10% فقط، وبيراميدز خسر الدوري في الموسم الماضي بفعل فاعل".

الزمالك الدوري الأهلي والزمالك عفت نصار التحكيم الأهلي

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