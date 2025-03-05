وزير الخارجية: الإدارة الأمريكية ليست متمسكة بتهجير الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر بوضوح إنه ضد العنف ويُريد السلام، وأن الإدارة الأمريكية ليست متمسكة بتهجير الفلسطينيين لكنها أرادت حلا بديلا.

وكشف الوزير عبد العاطي في تصريحات لفضائية العربية، أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أشاد بخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأكد على المشاركة بفعالية في خطة الإعمار.

وأشار عبد العاطي إلى أن القادة العرب اعتمدوا خطة مصر لإعمار غزة لتصبح خطة عربية، وزير الخارجية المصري للعربية: تجسيد الدولة الفلسطينية هو الضمان الوحيد لعدم تكرار العنف

وأوضح أن قمة فلسطين تدعم الشعب الفلسطيني في صموده وبقائه في أرضه.

وأكد أن ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" يعالج المأساة في قطاع غزة، مضيفا أن القمة العربية قدمت حلا بديلا عمليا كما طلبت الولايات المتحدة.

وأشار عبد العاطي، إلى أن ما تم الاتفاق عليه حلا عمليا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدا القدرة على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك بيئة مواتية تسمح بتنفيذ خطة إعمار غزة، وضرورة وجود استدامة وقف إطلاق النار.

ولفت وزير الخارجية إلى أن إدارة غزة بعد الحرب يجب أن تكون لشخصيات فلسطينية مستقلة، وهناك تفاهم وتوافق حول الأسماء المقترحة لإدارة غزة.

وأشار إلى أنه ستكون هناك زيارات لعدة عواصم؛ لشرح خطة الإعمار بشكل تفصيلي.

وعقدت في القاهرة، مساء الثلاثاء قمة عربية غير عادية حملت اسم "قمة فلسطين"؛ لعرض الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، ووقف المخطط الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.