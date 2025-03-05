نادية شكري تكشف طقوسها في رمضان وسر سعادتها بكواليس «80 باكو»

كشفت الفنانة نادية شكري في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن طقوسها خلال شهر رمضان الكريم، قائلة: «طقوسي في رمضان هي الإفطار مع أهلي، الصيام، الصلاة، قراءة القرآن، الاستماع للقرآن، والجلوس مع العائلة».

كما أعربت الفنانة نادية شكري عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «80 باكو»، الذي يُعرض حاليًا ضمن ماراثون دراما رمضان 2025.

وقالت نادية شكري: «أجسد خلال أحداث المسلسل شخصية جدة بوسي، والتي تقدم شخصيتها الفنانة هدى المفتي. أقدم دور جدة طيبة دائمًا ما تحتضن أسرتها وتمنحهم الحب والاحتواء».

واختتمت حديثها قائلة: «سعيدة جدًا بالعمل مع فريق المسلسل، فالكواليس مليئة بالحب والإيجابية».

وتدور أحداث مسلسل «80 باكو» في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا، التي تجسدها الفنانة انتصار. وتضطر بوسي إلى تدبير مبلغ 80 ألف جنيه للتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها، وهو ما يؤدي لحدوث العديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن مسلسل «80 باكو» من بطولة: هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، نادية شكري، عفاف مصطفى، محمود يسري، حمزة العيلي، وليد المغازي، دنيا سامي، ومجموعة كبيرة من النجوم.

العمل من إخراج كوثر يونس، وتأليف غادة عبد العال.