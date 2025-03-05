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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تجمع وزيري الدفاع الأمريكي والبريطاني لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي
ناصر السيد

يعتزم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، التوجه إلى واشنطن اليوم الأربعاء في رحلة تستغرق يومين يلتقي خلالها بنظيره الأمريكي بيت هيجسيث بعد قرار إدارة ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال مسئولون إن الوزير البريطاني سيستعرض مقترحات السلام الناشئة التي ناقشها زعماء أوروبيون في لندن يوم الأحد، لكن لم يتضح ما إذا كان سيضغط من أجل عكس تجميد المساعدات العسكرية، الذي بدا أنه فاجأ المملكة المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأعلن هيلي قبل زيارته للعاصمة الأمريكية: "كان رئيس الوزراء واضحًا بعد اجتماعاته على مدار الأسبوع الماضي، بأننا سنواصل حوارنا مع الأصدقاء والحلفاء لتأمين مسار للسلام الدائم في أوكرانيا".

سيجلس السياسيون يوم الخميس، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها كبار أعضاء الإدارتين شخصيًا منذ توبيخ البيت الأبيض للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وقرار وقف المساعدات المستقبلية.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للنواب إنه لا يتوقع أن تخفض الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومع ذلك، تبين بين عشية وضحاها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ مثل هذه الخطوة، بعد اجتماع في البيت الأبيض حضره هيجسيث مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة.

وقللت لندن من أهمية التلميحات بأن ترامب نصب كمينًا لمكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "الأمور تسير بوتيرة سريعة، وهناك مناقشات تجري كل يوم"، مؤكدًا أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تريدان السلام لأوكرانيا.

وقالت مصادر دفاعية إن رحلة هيلي تم ترتيبها يوم الثلاثاء الماضي، وبالتالي لم تكن استجابة للأحداث الجارية. 

وكان الرجلان قد ناقشا الأسبوع الماضي إعلان المملكة المتحدة أنها ستزيد الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 عن طريق خفض ميزانية المساعدات.

وقالت مذكرات إحاطة من وزارة الدفاع البريطانية إن هيلي وهيجسيث "سيناقشان خطة السلام في أوكرانيا التي تعمل عليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا" وقضايا الدفاع المتبادلة الأخرى، بما في ذلك مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط.

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