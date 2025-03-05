وزير الخارجية يتوجه إلى جمهورية الكونجو

توجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فجر الأربعاء ٥ مارس إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونجو.
ومن المقرّر أن يُسلّم الوزير عبد العاطي رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس دنيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونجو، حول سُبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ومساء أمس الثلاثاء، شارك وزير الخارجية في القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين"، التي استضافتها القاهرة وتمخض عنها الإعلان عن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ومواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم.