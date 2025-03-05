وزير الخارجية يتوجه إلى جمهورية الكونجو

توجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فجر الأربعاء ٥ مارس إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونجو.

ومن المقرّر أن يُسلّم الوزير عبد العاطي رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس دنيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونجو، حول سُبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومساء أمس الثلاثاء، شارك وزير الخارجية في القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين"، التي استضافتها القاهرة وتمخض عنها الإعلان عن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ومواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم.