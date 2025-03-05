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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس خادمة 6 أشهر بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالأميرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنح الأميرية بحبس خادمة لمدة 6 أشهر، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة التي تعمل بها، وذلك بأسلوب المغافلة، حيث اعترفت المتهمة بأنها خططت للسرقة بعد معرفتها بمكان احتفاظ مالكة الشقة بالمبالغ المالية والمشغولات الذهبية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة الأميرية، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية والملابس من داخل شقة سكنية "محل عملها".

وعُثر بحوزتها على جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها، ومبلغ مالي من متحصلات بيع جزء من المسروقات، بالإضافة إلى كمية من الملابس.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة كما هو موضح.

سرقة محكمة جنح الأميرية حبس خادمة 6 أشهر

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