تفاصيل إحالة المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض بالمرج للمحكمة الجنائية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، إحالة متهم للمحكمة الجنائية بتهمة قتل شاب بسلاح أبيض تصادف مروره في مشاجرة بمنطقة المرج .

كان قسم شرطة المرج، تلقي بلاغا بوصول جثة شاب وبانتقال قوات الأمن تبين نشوب مشاجرة بين مسجل خطر، وجاره وعلي أثرها قام المتهم بإطلاق عيار ناري أصيب المجني عليه أثناء مروره في الشارع .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم لديه سجل جنائي، مسجل خطر سرقات واعترف ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة الجيرة، وانه تصادف مرور المجني عليه أمام المتهم يوم الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.