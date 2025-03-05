بعد تصريحاته النارية.. الأهلي يجهز عرضًا مغريًا لتجديد عقد إمام عاشور

كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار مهم من جانب مسؤولي النادي الأهلي بشأن إمام عاشور، لاعب الفريق، وذلك عقب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة التي أكد خلالها رغبته في الاستمرار مع الأهلي لأطول فترة ممكنة، مشددًا على أنه لن يرحل عن الفريق مهما حدث.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور أكد أنه لن يترك الأهلي تحت أي ظرف، رغم امتلاكه العديد من العروض. عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويسعى الأهلي في الوقت الحالي لتحصينه".

وأضاف: "الأهلي يخطط لزيادة عقد إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، من أجل ضمان استمراره مع الفريق، خاصة أنه يُعد من العناصر الأساسية والركائز المهمة في تشكيل الفريق".