قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية شكري تكشف طقوسها في رمضان وسر سعادتها بكواليس «80 باكو»
بعد تصريحاته النارية.. الأهلي يجهز عرضًا مغريًا لتجديد عقد إمام عاشور
للمسافرين .. تعرف على مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 5-3-2025
فعل كان يكثر منه النبي والصحابة في رمضان .. علي جمعة يوضحه
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
في خطاب حماسي.. ترامب يتوعد بإنهاء الصراع الأوكراني وأكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا
اشتباكات عنيفة وقنابل دخان .. البرلمان الصربي يتحوّل إلى ساحة حرب | فيديو
بـ245 مليار دولار... الصين تعزّز قوتها العسكرية وتزاحم أمريكا | تفاصيل
ترامب: نسير نحو أعظم عصر في تاريخ أمريكا وسنعمل على إنهاء صراع أوكرانيا
دعاء الفجر في رمضان.. ردده بيقين يستجاب لك
كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
نجوم الفن يطمئنون على أشرف زكي.. وتامر حسني يدعمه برسالة مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تصريحاته النارية.. الأهلي يجهز عرضًا مغريًا لتجديد عقد إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار مهم من جانب مسؤولي النادي الأهلي بشأن إمام عاشور، لاعب الفريق، وذلك عقب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة التي أكد خلالها رغبته في الاستمرار مع الأهلي لأطول فترة ممكنة، مشددًا على أنه لن يرحل عن الفريق مهما حدث.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور أكد أنه لن يترك الأهلي تحت أي ظرف، رغم امتلاكه العديد من العروض. عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويسعى الأهلي في الوقت الحالي لتحصينه".

وأضاف: "الأهلي يخطط لزيادة عقد إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، من أجل ضمان استمراره مع الفريق، خاصة أنه يُعد من العناصر الأساسية والركائز المهمة في تشكيل الفريق".

امام عاشور تصريحات امام عاشور الاهلي شبانه اخبار الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. قرارات نهائية الآن

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

رئيس نادي الصيد بالمحلة

وفاة محمد السبكي رئيس نادي الصيد أثناء إفطاره مع أسرته بالمحلة الكبري

السجائر

موعد أخطر سيجارة على حياة الإنسان.. جمال شعبان يحذر المدخنين| شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية.. انقلاب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة |تفاصيل

صلاة التراويح

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر النبي من فعلها.. تجنبها في التراويح

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

بالصور

8 نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان.. النوم والسحور أهمها

نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان

قطايف رمضان وطريقة تحضير العجينة والحشوات.. والفرق بينها وبين الكنافة

قطايف رمضان
قطايف رمضان
قطايف رمضان

الشراقوة أهل كرم.. أهالي منطقة الحسينية بالزقازيق يطلقون مبادرة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان

ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية

فيديو

رنا سماحة

رنا سماحة تكشف مواصفات فتى أحلامها.. وتتحدث عن الظلم والإجهاض وأسرار 10 سنوات كمذيعة

اسرار في حياة مها أحمد

مها أحمد تنهار باكية: «كافحت وحدي.. وتبنّيت يتيماً وفقد بصره وابني حقق المستحيل»|فيديوجراف

رنا سماحة

رنا سماحة: رفعت قضية خلع لأنه مش بيصرف عليا وابنه

إيناس الدغيدي

40 ألف دولار عشان أقدر أمشي.. إيناس الدغيدي تكشف عن الحقنة العلاجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد