ترامب يُعين طفلًا عمره 13 عامًا عميلًا في الخدمة السرية الأمريكية

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بتعيين طفل عمره 13 عامًا عميلًا في الخدمة السرية الأمريكية.

كان الصبي البالغ من العمر 13 عامًا يكافح سرطان المخ لمدة 6 سنوات، منذ تشخيصه في عام 2018، في ذلك الوقت، قيل له إنه من المرجح أن يعيش خمسة أشهر أخرى فقط، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل.

للمساعدة في التأكد من تحقيق أحلامه، كشف ترامب خلال خطابه أمام الكونجرس أن دي جي سيتم تنصيبه رسميًا كعميل للخدمة السرية.

وقد رفعه والده في لحظة مؤثرة أثناء استلامه شارته من المخرج شون كوران، وهتف الجمهوريون في صالة مجلس النواب "دي جي".

وقال ترامب: "لقد حلم دائمًا بأن يصبح ضابط شرطة ولكن في عام 2018، تم تشخيص إصابة دي جي بسرطان المخ".

وأضاف "أعطاه الأطباء خمسة أشهر على الأكثر للعيش كان ذلك منذ أكثر من ست سنوات، ومنذ ذلك الوقت، كان دي جي ووالده في مهمة لتحقيق حلمه".