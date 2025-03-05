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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ110 آلاف دولار.. هارلي تصنع أغلى موتوسيكل في العالم

هارلي
هارلي
عزة عاطف

اختارت «هارلي ديفيدسون» أن تكشف عن دراجتها الجديدة CVO Road Glide RR موديل 2025 في عرض خاص بمدينة أوستن، تكساس، وهي نسخة طبق الأصل تقريبًا من دراجات السباق Race Replica. 

ما يميز هذه الدراجة أنها تجلب تجربة السباقات إلى الطرق العادية، مما يمنح عشاق العلامة فرصة لتجربة أداء دراجات King of the Baggers في بيئة واقعية خارج المضمار.

عرض خاص في قلب سباقات السرعة

جاء الكشف عن هذه الدراجة في موقع مناسب للغاية، إذ كنت في أوستن لمشاهدة كل ما يتعلق بطرازات Softail الجديدة، لكن قرب حلبة أمريكا (COTA) جعل الأمر أكثر إثارة. 

تذكرت على الفور سباق King of the Baggers العام الماضي، والذي كان واحدًا من أكثر السباقات التي علقت في ذهني.

لا يمكن نسيان المشهد الذي رسمته تلك الدراجات النارية الضخمة بمحركات V-twin وهي تنطلق بسرعات هائلة على طول الخط المستقيم الرئيسي للحلبة، ثم تغوص بسرعة في المنعطف الأول، بينما العلم الأمريكي يرفرف في الريح. 

كان المشهد أشبه بلوحة سينمائية، حيث يتنافس راكبو الدراجات المتمرسون على دفع هذه الدراجات العملاقة التي يصل وزنها إلى 700 رطل للالتفاف حول المضمار، في وقتٍ لم تكن فيه الدراجات الرياضية الأصغر وزنًا التي لا تتجاوز 300 رطل قد غادرت الحلبة إلا منذ لحظات.

دراجة سباقية بنسبة 90%

بعد مرور عام واحد فقط على ذلك السباق المثير، وجدت الإجابة أمامي. لم تقدم هارلي ديفيدسون نسخة مطابقة تمامًا لدراجات السباق، لكنها قدمت شيئًا قريبًا جدًا منها، بنسبة تصل إلى 90%. 

تأتي CVO Road Glide RR موديل 2025 مزودة بأكبر محرك في تاريخ الشركة، مما يجعلها واحدة من أقوى الدراجات النارية التي أنتجتها هارلي على الإطلاق.

من المثير للاهتمام أيضًا أن هذه الدراجة ليست مجرد تجربة هندسية، بل إنها تحمل أيضًا أحد أعلى الأسعار في تاريخ الدراجات النارية التجارية التي تقدمها شركة تصنيع كبرى مثل هارلي ديفيدسون. 

ورغم ارتفاع سعرها، فإنها توفر تجربة قيادة فريدة تجمع بين الأداء السباقي والشعور الكلاسيكي لدراجات هارلي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق السرعة والراغبين في امتلاك دراجة تعكس روح سباقات King of the Baggers.

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