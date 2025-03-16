أنوشكا: شخصية إجلال تحمل العديد من المفاجآت.. ولا أفضل طرح المسابقات الفنية لهذا السبب |حوار

منذ انطلاق مسيرتها الفنية اشتهرت الفنانة أنوشكا بأدائها التمثيلي البارع في أعمال فنية لا يستطيع الذهن نسيانها أو مجرد استدعائها للذاكرة ببساطة أو بكلام عابر، إنما بإمعان ورصد وتعداد قيم لأعمال تستحق الإشادة والوقوف احتراما وتقديرا لفنانة السهل الممتنع برقتها المعهودة..

وكان لنا مع النجمة أنوشكا حوارا شيقا تحدثت فيه عن الكثير في الفن وشخصية إجلال بمسلسل “وتقابل حبيب” ومدى تقييمها للأعمال الحالية وإلى نص الحوار ..

منذ انطلاق أولي حلقات مسلسل وتقابل حبيب فى الموسم الرمضاني الحالي وشخصية إجلال شكلت حالة إبهار كبيرة للجمهور.. حدثيني عن المشاركة وهذه النوعية المختلفة جدا على أنوشكا؟

فى الحقيقة أنا سعيدة جدا بالدور والمشاركة فى العمل بشكل كامل لأن نجاح الدور هو ناجح من نجاح العمل والمؤلف عمرو محمود ياسين له فضل كبير فى هذا لأن السيناريو حقيقي ومميز جدا وهو يتعمد ذلك بجانب الديكور والتصوير والمونتاج.



شخصية إجلال هى شخصية الحما المتسلطة والشريرة أيضا .. دائما يعتاد الجمهور على مشاهدة أنوشكا فى أدوار الأنثي الراقية والأرستقراطية .. هل شاهدتي هذا النموذج على أرض الواقع؟

شخصية إجلال موجودة فى الواقع وأنا سمعت عن مثل هذه الشخصية لحماة إحدى بنات صديقاتي وإجلال لها عدة أوجه ومفاجآت سيشاهدها الجمهور خلال الأيام القادمة بشكل قوي ولكن أنا سعيدة جدا بردود الفعل على المسلسل.

هل شخصية إجلال تشبه شخصيات الحموات المتسلطة التى جسدت بأكثر من شكل بالسينما او الدراما المصرية سابقا؟

هى شخصية الحما المتسلطة كانت تتواجد بشكل كبير سابقا لكن فى الآخر تفكير المرأة يكمن فى الاهتمام بالمنزل والأولاد والبيت هو الأولوية وهذا ظهر فى أحد المشاهد بين إجلال وليل عندما طلبت إجلال منها ان تحافظ دائما على منزلها واسرتها ولكن الوضع حاليا أصبح مختلف مع الأجيال الحالية.

ما رأيك فى إطلاق بعض النجوم هذا الموسم الرمضاني للمسابقات الفنية أنهم يطرحوا أسئلة لها علاقة بمشهد معين فى المسلسل أو أغنية معينة .. وفى المقابل الجائزة تكون مبلغ مالي؟

فى الحقيقة أنا اعتقد إن الجمهور يشاهد العمل لكي يشعر بالاستمتاع والمعايشة مع الفنان والدور وطبيعة العمل ككل لم يشاهدوا العمل بهدف كسب مسابقة محددة، ونجاح أي عمل بيكون نجاحا نقيا نابعا من إعجاب الجمهور دون وجود مصلحة ما.



- منذ بداية ظهورك وأحب الجمهور صوت وأغاني أنوشكا .. ما سبب عدم طرح ألبومات جديدة وأغان مميزة كما اعتدنا؟

- أنا لم أبتعد عن الغناء بالعكس مازلت أتواجد فى حفلات وكان أحدثها حفلة بمكتبة الإسكندرية.. ولكن ابتعادى عن طرح أغان وألبومات جديدة كان بسبب الظروف الذى كان يشهدها العالم فى سوريا وفلسطين لكني سأعود مجددا للأغاني الجديدة بعد موسم رمضان.

هل فكرت فى طرح أغاني وطنية أو تخص الظروف الحالية بالعالم؟

فى الحقيقة أنا لا أفضل طرح أغان تخص مناسبة معينة، أنا أحب أنا أطرح أعمالا تناسب جميع الأوقات بجانب عدم معرفة وقت النشر من الممكن أن تنشر فى وقت يكون الوضع استقر.

- أعلم أن التصوير مازال مستمرا ولكن ما الأعمال التى تحبين أن تتابعيها فى موسم رمضان الحالي أو من النجوم الذين لفتوا نظرك بشكل كبير؟

للأسف أنا بالفعل مازلت أصور ولكن أنا سأتابع جميع المسلسلات وأنا انجذبت بشكل كبير لمسلسل أولاد الشمس، وأعجبت بأداء أحمد مالك وطه الدسوقي، وبالتأكيد سأتابع العمل، وأيضا مسلسل اخواتي أحب أعمال محمد شاكر خضير ، ولفت نظري الحالة التى تسبب فيها أحمد حاتم منذ انطلاقة أولي حلقات المسلسل ونجح بشكل كبير جدا ، أنا فقط شاهدت مشهد واحد فقط له وأعجبت بدوره جدا بجانب أعمال كثيرة جدا تبدو رائعة جدا.

ما رأيك فى مشاركة غادة عبد الرازق هذا العام بمسلسل شباب امرأة .. هل مع فكرة إعادة ظهور السيناريوهات التى طرحت سابقا أم لا؟

فى الحقيقة أنا أنتظر مشاهدة المسلسل جدا لأن غادة عبد الرازق ممثلة قوية وشاطرة جدا وأنصح دائما الجمهور بعدم الالتفات للنقد وبالتأكيد السيناريو سيطرأ عليه العديد من التغييرات واستحالة يكون مثل الفيلم بشكل كامل.