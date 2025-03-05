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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عربية النواب: البيان الختامى للقمة العربية تاريخي وحاسم وتضمن الرؤية المصرية

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب البيان الختامى الصادر عن القمة العربية غير العادية بالتاريخى والحاسم ، مؤكداً أنه تضمن الرؤية المصرية التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته الواضحة والحاسمة أمام القمة لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك اعتماد القمة العربية لخطة مصر لإعادة إعمار غزة والتأكيد أهمية التعاون مع واشنطن لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وأيضاً تأكيد البيان الختامى للقمة على أن التهجير القسرى للفلسطينيين يدخل المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات مشيداً بإدانة البيان الختامى لوقف إدخال المساعدات وسياسة التجويع والأرض المحروقة في غزة وتحذيره من ممارسات الاحتلال الإسرائيلى.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة ترحيب القمة العربية باستضافة القاهرة مؤتمر إعادة الاعمار "في أقرب وقت" بمثابة دليل واضح على الالتفاف العربى حول الرؤية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين مثمناً ترحيب البيان الختامى بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية ودعم جهود تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بدعوة البيان الختامي لمجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام لتحقيق الأمن في الضفة وغزة مطالباً من المجتمع الدولى الاسراع فى تنفيذ مطالب وقرارات القمة العربية الطارئة.

وأكد أن البيان الختامي كان واضحاً وحاسماً فى التعبير عن الموقف الواضح، والذي تم التشديد عليه مراراً، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 ، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا مثمناً إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد علي ضرورة التزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسى التهجير القسرى للفلسطينيين وقف إدخال المساعدات

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