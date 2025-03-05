التعليم تعلن حاجتها لـ25 ألف معلم لغة عربية 2025 |الشروط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حاجتها إلى 25 ألف معلم مساعد لغة عربية 2025 ، وفي هذا الإطار تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشان الشروط وخطوات التقديم.

وعلم موقع صدى البلد أن التقديم في مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية، متاح حتى 27 مارس 2025.

مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية .. رابط التقديم

يتاح التقديم في مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية ، المعلن عنها لشغل 25 ألف 217 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية إلكترونيا على بوابة الوظائف الإلكترونية.

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقديم في مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية ، المعلن عنها لشغل 25 ألف 217 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية من خلال الضغط على https://jobs.caoa.gov.eg/

شروط التقديم في مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية

- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان

- الحصول على مؤهل عال تربوي والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية

-أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى

- اجتياز الاختبارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن

ـ اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي ، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مسئوليتها توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها داهل كل محافظة وذلك وفقا للمذكور على بوابة الوظائف الحكومية

- سداد مبلغ 28 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة ) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع على أن يكون تاريخ الايصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية .. خطوات التقديم

-ادخل على رابط التقديم في مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية https://jobs.caoa.gov.eg/

- قم بإدخال البيانات والأوراق المطلوبة للتقديم بشكل صحيح

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع .

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الاساسية و على الاخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث ستتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.